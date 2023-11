ChatGPT: in arrivo un grosso aggiornamento, quali novità

Oggi a San Francisco si terrà la conferenza degli sviluppatori OpenAI, dove si prevede un importante aggiornamento di ChatGPT. Secondo alcuni screenshot e video che sono circolati online, il nuovo ChatGPT avrà un creatore di chatbot personalizzato che permetterà a GPT-4 di avere più autonomia.

Questo “creatore di chatbot” avanzato (apparentemente chiamato “GPT builder“) include alcune delle funzioni che hanno già reso ChatGPT Plus così popolare, come la navigazione web e l’analisi dei file. Inoltre, sembra che OpenAI introdurrà una sorta di mercato in cui gli utenti potranno condividere i propri chatbot o esplorare quelli creati da altri.

Su X, Tibor Blaho, uno sviluppatore di strumenti SEO, ha presentato un video che mostra l’interfaccia utente. Mostra GPT builder in azione, dove è possibile inserire istruzioni come “creare un chatbot che aiuti a generare immagini per nuovi prodotti“, al fine di generare chatbot su misura per compiti specifici.

Here is a short video preview of the new ChatGPT Prototype – Gizmo V8.

The feature previously known as "Magic Maker" for creating new GPTs is now called "GPT Builder".

It seems that the "Welcome Message" has been removed, and GPT Builder can now also generate profile pictures… pic.twitter.com/Rfbl8dIXvX

— Tibor Blaho (@btibor91) November 5, 2023