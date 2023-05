ChatGPT + Midjourney: Come Creare un Sito Web con L'AI

L’intelligenza artificiale può essere il supporto per la creazione di un sito web, attraverso l’uso di due strumenti innovativi e potenti: ChatGPT e Midjourney. La combinazione di questi due strumenti consente di creare siti web in modo automatico. Scegliendo i giusti prompt e apportando le necessarie modifiche per adattare il sito alle esigenze specifiche del brand, il tempo di creazione del sito web si riduce e i risultati sono ottimali.

Come usare l’intelligenza artificiale per creare un sito web

L’intelligenza artificiale può supportare e agevolare la creazione di un sito web, seguendo questi passaggi:

Scegliere il nome di dominio, l’hosting e il CMS per il tuo sito web

Generare i contenuti testuali con ChatGPT

Generare le immagini con Midjourney

Assemblare il sito web con i contenuti generati tramite l’AI

Il primo passo per creare un sito web è scegliere il nome di dominio, l’hosting e il CMS. Il nome di dominio è l’indirizzo visibile agli utenti del nuovo sito web. Il nome di dominio deve essere unico e facile da ricordare. Per registrare il nome di dominio è necessario utilizzare un servizio apposito, che può essere gratuito o a pagamento. L’hosting è lo spazio online dove verranno memorizzati i file e i dati del sito web. L’hosting deve essere affidabile, sicuro e veloce. Il CMS è il software che permette di creare e gestire il sito web senza dover scrivere codice.

Utilizzare ChatGPT per i contenuti del sito web

ChatGPT è un modello di linguaggio naturale sviluppato da OpenAI, che può generare testi a partire da un prompt. Tramite ChatGPT è possibile creare contenuti testuali per un sito web, come titoli, slogan, descrizioni, articoli. Midjourney invece permette di generare immagini realistiche e artistiche basate su un testo. Per la creazione di un sito web è l’alleato per la creazione di sfondi, banner, loghi, icone e altro. Combinando ChatGPT e Midjourney è possibile creare un sito web con l’AI in modo semplice e veloce.

Per fare questo, bisogna accedere al sito chat.openai.com e creare un account gratuito o accedere con un account esistente. All’interno di ChatGPT si avvierà una conversazione nel quale può essere posta qualsiasi domanda. In questo modo inserendo un prompt nel campo di testo e premendo Invio sarà in grado di scrivere un titolo uno slogan o la descrizione per iniziare a creare i contenuti del futuro sito. Dopo ogni risposta può essere posta una nuova domanda per generare altri contenuti testuali. Sono disponibili diversi parametri aggiuntivi per personalizzare la risposta, come la lunghezza, lo stile o la lingua.



Midjourney: l’intelligenza artificiale che crea le immagini

Per creare un sito web con l’AI, non bastano i contenuti testuali, sono necessarie anche le immagini. Dopo aver generato i testi con ChatGPT, sono necessarie le immagini con Midjourney. Per fare questo, bisogna accedere al canale Discord di Midjourney e creare un account gratuito o accedere con l’account esistente. Per poi proseguire con la richiesta, digitare le parole chiavi nel comando/imagine e premere Invio per ottenere una griglia di immagini.

Midjourney crea le immagini partendo da un semplice campo di testo, ma si possono anche personalizzare usando dei parametri aggiuntivi, come la dimensione, lo stile o la qualità. Il processo, come nel caso di ChatGPT, tramite diverse richieste può generare altre immagini. Il servizio a pagamento offre un periodo di prova gratuita. Dopo averlo usato per 200 minuti al mese, sarà necessario sottoscrivere un piano premium per continuare ad utilizzarlo. I piani premium variano in base allo sforzo di calcolo che richiedi il server.

Come assemblare il sito web con i contenuti generati tramite l’AI

Creare un sito web è un’attività che può sembrare complessa e difficile, ma grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale il processo viene semplificato. Una volta generati i contenuti testuali e le immagini con ChatGPT e Midjourney, vanno inserite nel sito web. Anche in questo caso l’intelligenza artificiale permetterà di snellire le ricerche, ChatGPT riuscirà a consigliare un sito web affidabile. Tra le possibilità ad esempio è presente Google, Wix e WordPress.