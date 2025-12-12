ChatGPT: modalità adulti nel primo trimestre 2026

OpenAI ha annunciato ieri sera GPT-5.2 per rispondere a Gemini 3 Pro di Google. Fidji Simo (CEO of Applications) ha comunicato che la modalità adulti di ChatGPT sarà disponibile entro il primo trimestre 2026. È tuttavia necessario implementare un sistema efficace di verifica dell’età.

Versione erotica di ChatGPT

OpenAI ha ricevuto molte denunce perché non ha implementato misure adeguate per proteggere i minori e le persone fragili. L’azienda californiana è stata anche accusata di istigazione al suicidio. Quando Sam Altman ha comunicato l’arrivo di una versione erotica di ChatGPT sono quindi arrivate numerose critiche, come già accaduto per Grok.

Fidji Simo (CEO of Applications) ha comunicato che la modalità adulti di ChatGPT sarà disponibile nel primo trimestre 2026 (quindi non entro dicembre come aveva detto Altman). Questa funzionalità verrà introdotta solo dopo aver implementato un efficace sistema di verifica dell’età.

Come anticipato a metà settembre, OpenAI ha avviato lo sviluppo di una tecnologia che applica automaticamente le restrizioni se viene rilevata un’età inferiore a 18 anni, come il blocco della generazione di contenuti grafici a sfondo sessuale. Nel caso in cui la stima sia sbagliata, gli adulti dovranno fornire le prove della maggiore età. Il problema è che nessun metodo attuale garantisce la privacy al 100%. Non è noto quali saranno le soluzioni offerte agli utenti.

OpenAI ha intanto migliorato altre protezioni con GPT-5.2. Rispetto al precedente GPT-5.1, il nuovo modello può rilevare in maniera più accurata i prompt che indicano segni di suicidio o autolesionismo, disagio mentale o dipendenza emotiva dal chatbot. Non verranno quindi generate risposte che invitano l’utente a compiere azioni pericolose.

GPT-5.2 (Instant, Thinking e Pro) è disponibile in ChatGPT per gli abbonati Plus, Pro, Go, Business e Enterprise. Nel comunicato ufficiale non c’è nessun confronto con Gemini 3 Pro. Il nuovo modello di OpenAI è presente solo nella classifica WebDev di LMArena, dove ha superato il modello di Google, ma non Claude Opus 4.5 di Anthropic.