Codice rosso per OpenAI, Google è un pericolo

Sam Altman ha dichiarato un “codice rosso” con una comunicazione interna. I dipendenti di OpenAI devono sospendere il lavoro su altri progetti e migliorare ChatGPT nel minor tempo possibile. Come anticipato dal Financial Times, Google rappresenta un pericolo concreto, in quanto Gemini 3 Pro è superiore a GPT-5.1.

All-in su ChatGPT per sfidare Gemini

OpenAI ha dominato il settore per molti mesi finché non sono arrivati concorrenti molto agguerriti. Il più pericoloso è senza dubbio Google che può sfruttare a proprio vantaggio la posizione dominante in diversi settori (ricerca, sistemi operativi mobile, browser e advertising). Grazie alle sue risorse (soldi e dati) ha superato la startup californiana in poco tempo. Il recente modello Gemini 3 Pro offre prestazioni superiori a GPT-5.1.

ChatGPT è ancora il chatbot più usato al mondo con oltre 800 milioni di utenti settimanali. Grazie al successo del modello Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image), il numero di utenti mensili che usano l’app Gemini è aumentato dai 450 milioni di luglio ai 650 milioni di ottobre.

Sam Altman ha informato i dipendenti che Google rappresenta una minaccia (ma anche Anthropic ha ridotto il gap con Cluade Opus 4.5). Il CEO ha quindi comunicato la priorità numero uno è migliorare ChatGPT in termini di prestazioni, affidabilità e personalizzazione. Tutti gli altri progetti, tra cui inserzioni, Pulse e agenti AI per salute e shopping devono essere sospesi temporaneamente.

Altman ha scritto nella comunicazione interna che il nuovo modello con capacità di ragionamento (atteso la prossima settimana) è superiore a Gemini 3, ma ci sono ancora margini di miglioramento. OpenAI ha speso miliardi di dollari, ma non ha ancora ottenuto profitti. Google invece può finanziare gli investimenti con i ricavi provenienti da altre fonti (pubblicità in particolare).