ChatGPT shopping research ti aiuta a trovare il prodotto che cerchi

shopping research (scritto tutto minuscolo) è l’ultima novità integrata da OpenAI in ChatGPT. Il nome è già di per sé piuttosto esplicativo per capire quale sia la sua funzione: si occupa di trovare i prodotti da acquistare per conto degli utenti. È sufficiente descrivere ciò che si sta cercando e l’AI creerà una guida personalizzata, evitando di dover consultare decine di siti o e-commerce (facendo risparmiare tempo, ma togliendo così parte della soddisfazione).

Cos’è shopping research in ChatGPT?

Di fatto, shopping research è una nuova esperienza che trasforma la ricerca dei prodotti in una conversazione, ponendo domande mirate all’utente per comprendere quali siano le sue esigenze ed effettuando ricerche mirate sul web per restituire consigli personalizzati. Il tutto avviene in un lasso di tempo relativamente breve, stimato in alcuni minuti.

Secondo OpenAI, è il metodo ideale per acquisti complessi come dispositivi elettronici, prodotti di bellezza, articoli per la casa e il giardino, elettrodomestici e soluzioni per la cucina, sport e outdoor .

La tempistica di lancio non è casuale: siamo quasi alla vigilia del Black Friday e tra un mese esatto sarà Natale. Per quanto riguarda il rollout, la distribuzione è già iniziata con disponibilità prevista per tutti e utilizzo quasi illimitato durante le festività. L’accesso a shopping research è consentito da ChatGPT con account Free, Go, Plus e Pro. È integrato anche in Pulse (con abbonamento Pro), dove suggerisce in modo proattivo guide personalizzate e basate sulle conversazioni precedenti.

Al momento, per l’acquisto è necessario passare dal sito del rivenditore, ma in futuro sarà possibile completare anche questo passaggio direttamente dall’interfaccia del chatbot, attraverso Instant Checkout.

Come funziona la novità?

Si inizia sempre da un prompt in cui chiedere, ad esempio, di trovare il televisore giusto per il salotto. ChatGPT risponde prima con alcuni suggerimenti generici, poi propone di approfondire la questione rispondendo ad alcune domande specifiche a proposito del budget disponibili, dell’utilizzo che si intende farne e delle caratteristiche più importanti richieste.

Una volta raccolte le informazioni necessarie, inizia a mostrare alcuni modelli selezionati, chiedendo un feedback all’utente e il perché del suo voto positivo o negativo, perfezionando così ulteriormente la ricerca. Purtroppo l’attivazione di shopping research non ci ha ancora raggiunti per un test.