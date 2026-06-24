ChatGPT monitora prezzi, notizie e voli: 7 prompt da provare subito

Non è lavoro nel senso tradizionale, ma occupa tempo e attenzione come se lo fosse: controllare. Controllare se il prezzo di quel volo è sceso, se sono uscite offerte interessanti, se è arrivata quella e-mail importante. Azioni brevi, che durano solo pochi secondi, ma che nel corso della giornata si accumulano fino a diventare ore.

Le attività programmate di ChatGPT, nella loro versione aggiornata, servono proprio a questo. Non sono più semplici promemoria, ora il chatbot può monitorare il web e le applicazioni collegate, tenere sotto controllo cambiamenti specifici e avvisare solo quando succede qualcosa che vale la pena sapere. In pratica, si chiude l’applicazione e si va avanti con la propria giornata, mentre il chatbot fa la guardia.

ChatGPT monitora prezzi, email e notizie, come sfruttarlo

La funzione è disponibile per gli utenti con abbonamento a pagamento. Per creare un’attività basta descrivere cosa si vuole monitorare e quando, non serve altro che un prompt. Nella barra laterale di ChatGPT è comparsa una pagina dedicata dove si possono visualizzare tutte le attività attive, vedere quando verranno eseguite, modificarle, metterle in pausa o eliminarle.

La regola d’oro per ottenere notifiche realmente utili è essere specifici, più le istruzioni sono precise, prodotti esatti, soglie di prezzo, categorie di interesse, più le segnalazioni saranno rilevanti. Ecco sette modi concreti per sfruttare questa funzione.

1. Sorvegliare le offerte del Prime Day

Il Prime Day di Amazon è un campo minato di offerte che appaiono e scompaiono in pochi minuti. Monitorarle manualmente è un lavoro a tempo pieno, oppure si può delegare.

Prompt da utilizzare: Durante il Prime Day, monitora le offerte su cuffie con cancellazione del rumore, lettori di libri digitali, orologi sportivi e aspirapolvere robot. Avvisami solo quando lo sconto supera il venticinque per cento o quando un’offerta è insolitamente buona rispetto ai prezzi di vendita abituali.

Prompt alternativo: Durante il Prime Day, monitora le offerte su set da costruzione, giocattoli educativi, tablet e materiale scolastico. Avvisami solo quando gli sconti raggiungono il trenta per cento o più.

Il principio è semplice, si dice al chatbot cosa interessa e gli si chiede di non disturbare a meno che non appaia qualcosa di veramente conveniente.

2. Monitorare i prezzi dei voli senza controllare ogni giorno

Uno degli aspetti più snervanti della pianificazione di un viaggio è il controllo ossessivo dei prezzi aerei. Si guarda oggi, si guarda domani, si guarda tra tre giorni, e ogni volta il prezzo è diverso. Le attività programmate risolvono il problema alla radice.

Prompt da utilizzare: Monitora i prezzi dei voli da [aeroporto di partenza] a [destinazione] e avvisami se il prezzo di andata e ritorno scende sotto i [soglia di prezzo] euro.

Invece di ricordarsi di cercare ogni pochi giorni, il chatbot tiene sotto controllo la situazione e avvisa quando è il momento di comprare. La notifica arriva via e-mail all’indirizzo associato al proprio account, meglio di così?

3. Seguire notizie e aggiornamenti senza scorrere all’infinito

Se si sta seguendo una vicenda di attualità, un evento sportivo o si vuole essere informati su sviluppi specifici senza passare la giornata a refreshare le applicazioni di notizie, il chatbot può diventare la propria sentinella informativa.

Prompt da utilizzare: Avvisami quando ci sono sviluppi significativi su [argomento di attualità]. Oppure: Avvisami in caso di allerte meteo importanti nella mia zona.

4. Controllare chiusure scolastiche e cambiamenti di programma

Chi ha figli sa quanto velocemente i programmi possano saltare. Un’attività programmata può monitorare le comunicazioni relative a chiusure, aperture posticipate o cambiamenti di emergenza degli istituti scolastici della propria zona.

Prompt da utilizzare: Avvisami se le scuole della mia zona annunciano chiusure, aperture posticipate o cambiamenti di programma d’emergenza.

Si può abbinare alla verifica del meteo per restare informati su temporali, nevicate o altri eventi che potrebbero influenzare la routine quotidiana, senza dover controllare tre applicazioni diverse ogni mattina.

5. Recuperare le e-mail importanti che sfuggono

Il sovraccarico di posta elettronica è un problema reale. Tra decine di messaggi quotidiani, quelli importanti finiscono sommersi da quelli irrilevanti. Le attività programmate possono funzionare come una rete di sicurezza.

Prompt da utilizzare: Avvisami quando [nome del contatto] mi invia un’e-mail. Oppure: Alla fine di ogni giornata lavorativa, preparami un riepilogo delle e-mail importanti che non hanno ancora ricevuto risposta.

Invece di scansionare decine di messaggi prima di andare a dormire, si riceve un riassunto di ciò che richiede attenzione, e il resto può aspettare.

6. Pianificare il fine settimana senza sforzo

Decidere cosa fare con la famiglia nel fine settimana è una di quelle decisioni che sembrano banali, ma consumano più energia mentale di quanto meritino. Il chatbot può aiutare a tagliare la testa al toro.

Prompt da utilizzare: Ogni giovedì pomeriggio, suggerisci eventi e attività per famiglie nella mia zona per il fine settimana.

Arrivare al venerdì con una lista di attività già pronta, senza aver aperto un solo sito di eventi, è una piccola comodità, ma che differenza!

7. Creare un briefing mattutino personalizzato

L’uso più pratico delle attività programmate è forse il più semplice: un riassunto quotidiano su misura che arriva ogni mattina con le informazioni che interessano.

Prompt da utilizzare: Ogni mattina alle sette, inviami un briefing con le ultime notizie di tecnologia, le previsioni meteo, i principali titoli del giorno e gli eventi rilevanti nella mia zona.

Invece di saltare tra applicazioni di notizie, previsioni meteo e social, si parte con un riepilogo costruito attorno ai propri interessi. Un singolo punto di ingresso che sostituisce venti schede aperte.