ChatGPT lancia il suo motore di ricerca AI per tutti gli utenti

ChatGPT ha deciso di rendere il suo motore di ricerca AI accessibile a chiunque, gratuitamente. L’annuncio è arrivato durante l’ultimo livestream dei 12 giorni di annunci di OpenAI. Kevin Weil, Adam Fry e Cristina Scheau hanno colto l’occasione per svelare anche alcune interessanti novità, come una versione ottimizzata per i dispositivi mobili e la possibilità di effettuare ricerche tramite comandi vocali avanzati.

Il motore di ricerca di ChatGPT disponibile per tutti

Fino a ieri, ChatGPT search era un lusso riservato a pochi eletti: solo gli abbonati a pagamento, infatti, potevano godere di questo strumento, lanciato a ottobre scorso. Ora, invece, le porte si spalancano per tutti: basterà avere un account e accedere con le proprie credenziali per iniziare a esplorare le potenzialità offerte dal motore di ricerca AI firmato OpenAI.

Buone nuove per chi utilizza ChatGPT su smartphone o tablet. Cercando una località specifica, come un ristorante o un monumento, l’app restituirà un elenco di risultati con immagini, valutazioni e orari di apertura. Con un semplice clic, poi, si potranno ottenere maggiori dettagli e persino visualizzare una mappa con le indicazioni stradali per raggiungere la meta desiderata.

Un’altra gustosa novità riguarda la ricerca di specifiche tipologie di siti web, come quelli per prenotare un hotel o acquistare un biglietto aereo. In questi casi, ChatGPT invertirà il suo abituale modus operandi: invece di generare subito una risposta, mostrerà prima i link ai siti più pertinenti, per poi fornire informazioni aggiuntive su ciascuna opzione. Una vera manna per chi ha sempre poco tempo a disposizione. Gli utenti paganti, inoltre, potranno sfruttare la modalità vocale avanzata per ottenere istantaneamente informazioni aggiornate dal web.

Il rilascio di Sora e dell’abbonamento a ChatGPT Pro

Le sorprese non finiscono qui. Nei precedenti livestream, infatti, OpenAI aveva già fatto sognare i suoi fan annunciando il lancio di Sora (ma non in Italia), il tanto atteso generatore video AI, e l’introduzione di un abbonamento ChatGPT Pro al costo di 200 dollari al mese.