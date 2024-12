OpenAI: 12 giorni di annunci, Sora e versione completa di o1?

OpenAI ha in serbo una sorpresa natalizia per noi. A partire dal 5 dicembre, l’azienda darà il via a un periodo di “annunci” della durata di 12 giorni, durante il quale verranno presentate nuove funzionalità, prodotti e demo.

Secondo fonti vicine all’azienda, tra gli annunci più attesi ci sono Sora, il generatore video AI a lungo atteso, e la versione completa del modello che ragiona o1. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha confermato i 12 giorni di annunci durante la conferenza DealBook del New York Times, senza però rivelare i dettagli.

12 days.

12 livestreams.

A bunch of new things, big and small. 12 Days of OpenAI starts tomorrow. — OpenAI (@OpenAI) December 4, 2024

Alcuni dipendenti di OpenAI hanno iniziato a stuzzicare la curiosità sui social media riguardo alle prossime novità. “Cosa c’è nella tua lista di Natale?” ha scritto un membro dello staff tecnico. “Tornato giusto in tempo per mettere su l’albero di annunci“, ha aggiunto un altro dipendente. Bill Peebles, a capo del progetto Sora, ha risposto con una sola parola: “Corretto“. Suggerendo che le speculazioni sono fondate.

Il lancio imminente di Sora al grande pubblico arriverebbe poche settimane dopo che alcuni artisti hanno fatto trapelare il modello in segno di protesta per essere stati utilizzati da OpenAI come cavie non pagate. Anche Google ha presentato il suo ultimo generatore di video AI, Veo, ora disponibile per le aziende tramite la piattaforma Vertex AI.

Una voce natalizia per ChatGPT?

Tra le sorprese dei 12 giorni di annunci di OpenAI potrebbe esserci anche una nuova voce ispirata a Babbo Natale per ChatGPT. Alcuni utenti hanno notato un codice che sostituisce il pulsante della modalità vocale con un fiocco di neve. Che sia un indizio per una versione Merry Christmas del famoso chatbot?