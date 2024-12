Google rilascia anteprima di Veo, il generatore video AI e Imagen 3

Google ha presentato per la prima volta Veo, il suo generatore video AI, lo scorso maggio. Ora l’azienda di Mountain View ha deciso di fare un passo in avanti e rendere disponibile una versione in anteprima privata per i clienti di Vertex AI. Con questa mossa, Google Cloud si piazza al primo posto tra i “big” del cloud per quanto riguarda i modelli di generazione video da immagini per clienti esterni. Mica male, eh?

Anteprima del generatore video AI Veo di Google e disponibilità generale di Imagen 3

Grazie a Veo su Vertex AI, i clienti potranno generare video partendo da semplici prompt testuali o visivi. Ma Google non si è fermata qui. Ha colto la palla al balzo per svelare anche Imagen 3, l’ultima incarnazione del suo generatore di immagini AI. Promette mari e monti: immagini fotorealistiche molto più dettagliate e, soprattutto, meno distorsioni che affliggevano il suo predecessore, Imagen 2.

Imagen 3 sarà disponibile la prossima settimana su Vertex AI per i clienti di Google Cloud. Ma non è tutto: Google introdurrà anche alcune funzionalità che permetteranno di personalizzare ulteriormente le immagini generate dall’AI:

Imagen 3 editing : un modo facile per affinare e adattare le immagini con prompt testuali. Potrai modificare solo alcune parti dell’immagine, come aggiornare gli sfondi dei prodotti e molto altro.

: un modo facile per affinare e adattare le immagini con prompt testuali. Potrai modificare solo alcune parti dell’immagine, come aggiornare gli sfondi dei prodotti e molto altro. Imagen 3 Customization: i clienti possono dare un’impronta personale alle immagini. Potranno far usarea Imagen 3 il proprio brand, stile, logo, soggetto o caratteristiche del prodotto quando genererà nuove immagini.

Sicurezza al primo posto, sempre

Google non si è dimenticata della sicurezza. Sia Veo che Imagen 3 hanno dei sistemi di protezione integrati per evitare la creazione di contenuti inappropriati e seguono i Principi di AI Responsabile di Google. In più, ogni immagine e ogni frame generato ha una filigrana invisibile SynthID. Così, per ogni evenienza, si può sempre risalire alla fonte.