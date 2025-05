SSD portatile da 2 TB: 41% di sconto per Samsung T7

Dieci volte più rapida e molto più affidabile rispetto a un disco fisso estero tradizionale, l’unità SSD portatile da 2 TB della gamma Samsung T7 è in sconto del 41% su Amazon. Non lasciarti sfuggire l’occasione, ordinala subito per riceverla già entro domani con la spedizione gratuita. È la soluzione ideale per lo storage dei dati: dai documenti del lavoro ai contenuti multimediali da riprodurre in salotto.

Samsung T7: SSD portatile da 2 TB in offerta

Sfrutta il potenziale della tecnologia USB 3.2 Gen 2 per arrivare alla velocità di 1.500 MB/s nel trasferimento dati. La compatibilità è garantita con tutti i dispositivi e sistemi operativo: dai computer con piattaforma Windows e macOS agli smartphone e ai tablet Android e iOS, fino alle console videoludiche come PS5 o Xbox Series X/S. Tra gli altri punti di forza vale la pena citare il supporto alla protezione con password e alla crittografia hardware AES 256 bit. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Lo sconto del 41% sul listino ufficiale è applicato in automatico e ti permette di acquistare l’unità SSD da 2 TB portatile della gamma Samsung T7 al prezzo finale di 141 euro (invece di 239 euro). Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali. La colorzione è Grey, quella visibile in queste immagini. Nella confezione sono inclusi due cavi, uno di tipo da USB-C a USB-C e l’altro da USB-C a USB-A.

La disponibilità è immediata, vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Se la ordini subito, la riceverai già entro domani con la consegna gratuita. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato da oltre 22.700 recensioni sfiora il perfect score: 4,8/5.