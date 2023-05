ChatGPT per la ricerca di parole chiave: ecco il tuo strumento SEO segreto

Keywords Everywhere è un’estensione per Chrome e Firefox che è in grado di mostrare il volume di ricerca mensile, il CPC, la concorrenza e i dati sulle tendenze di oltre 15 siti web come Google Search Console, YouTube, Amazon e altri. Uno strumento di supporto per trovare le migliori parole chiave per un sito web, un blog o un canale YouTube.

Cos’è Keywords Everywhere?

Keywords Everywhere è un’estensione premium che si integra con il browser in uso e mostra i dati delle parole chiave direttamente nelle pagine di ricerca. Questo permette di trovare in maniera veloce dati importanti sulle parole chiavi interessate, facendo così risparmiare tempo, perché non elimina la necessità di passare da uno strumento all’altro per ottenere i dati della keyword.

Come si usa Keywords Everywhere?

Per usare Keywords Everywhere, bisogna installare l’estensione sul browser Chrome o Firefox. Dopo aver installato l’estensione, bisogna effettuare la registrazione, inserendo il proprio indirizzo email, per ottenere una chiave API gratuita che permetterà di accedere alle funzionalità base dello strumento.

Nel pratico, per usare Keywords Everywhere, bisogna digitare una parola chiave nel motore di ricerca del sito web, i dati delle parole chiave appariranno nella pagina. Su Google si potrà osservare tramite il widget Search Insights, il volume di ricerca mensile, il CPC, la concorrenza e i dati sulle tendenze su Google, YouTube, Amazon, Bing e altri siti web. Basta cliccare sulle icone dei diversi siti web per vedere i dati della ricerca per ogni piattaforma.

I dati visualizzati risultano utili per capire quali sono le parole chiavi più cercate e visualizzate. Per esempio, cliccando sull’icona di YouTube, sarà presente il volume di ricerca mensile, il CPC, la concorrenza e i dati sulle tendenze della parola chiave su YouTube.

Il pulsante “Copy All” permette di copiare tutti i dati delle parole chiave in un solo clic o sul pulsante “Export CSV” per scaricare i dati in formato CSV.

Quali sono le funzioni di Keywords Everywhere?

Le principali funzioni offerte da Keywords Everywhere permettono di:

vedere il volume di ricerca mensile, il CPC e la concorrenza di qualsiasi parola chiave su Google, Bing, YouTube, Amazon, eBay, Etsy e altri siti web;

vedere le parole chiave correlate, le persone cercano anche, le parole chiave di tendenza e le parole chiave a coda lunga per qualsiasi termine di ricerca;

vedere le metriche di traffico, i link e i backlink per qualsiasi pagina web o sito web su Google;

vedere il volume di ricerca storico dal 2004 per qualsiasi parola chiave su Google e YouTube;

scaricare l’elenco delle parole chiave con le metriche in formato Excel, CSV o PDF.

Quali sono le funzioni base offerte da Keywords Everywhere?

Tra le funzioni base più utili di Keywords Everywhere troviamo:

metriche SEO;

grafico delle tendenze;

parole chiave correlate, le parole chiave di tendenza e le parole chiave a coda lunga nei widget sul lato destro di Google;

traffico organico stimato e le prime 5000 parole chiave per tutte le pagine e siti web su Google ;

; metriche dei link Moz per i domini presenti nei risultati di ricerca organici;

backlink per pagina web e dominio;

generatore di hashtag Instagram;

widget Pinterest;

strumenti Keyword Finder su altri siti web come Amazon, Bing, eBay, Etsy e DuckDuckGo.

A cosa servono i crediti di Keywords Everywhere?

Per vedere il volume di ricerca mensile, il CPC, i dati sulla concorrenza e sulle tendenze, sono necessari dei crediti. I crediti sono validi per un anno e sono presenti diversi piani a seconda delle esigenze. I crediti permettono di accedere alle metriche delle parole chiave su oltre 15 siti web supportati da Keywords Everywhere. L’elenco completo dei siti web supportati è presente sulla home page dello strumento. I crediti permettono anche di vedere il volume di ricerca storico dal 2004 insieme al grafico delle tendenze.

Come si comprano i crediti di Keywords Everywhere?

Per acquistare i crediti per Keywords Everywhere, i passaggi sono:

accedere al account Keywords Everywhere sul sito web dello strumento;

cliccare sul pulsante “Buy Credits” in alto a destra della pagina;

scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, tra quelli disponibili;

pagare con carta di credito, PayPal, o anche criptovaluta.

La conferma dell’avvenuto acquisto arriva poi sull’email, con l’indicazione del numero di crediti acquistati e la data di scadenza.

A questo punto i crediti risulteranno aggiunti all’account e potranno essere utilizzati liberamente per accedere alle metriche delle parole chiave su tutti i siti web supportati da Keywords Everywhere.