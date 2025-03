ChatGPT potrebbe presto generare video con Sora

OpenAI ha in serbo una sorpresa… Presto Sora, il suo generatore di video AI, potrebbe fare il suo debutto su ChatGPT. L’annuncio arriva direttamente dai vertici dell’azienda durante una sessione su Discord.

OpenAI integrerà il generatore video Sora in ChatGPT

Lanciato a dicembre, Sora finora è stato accessibile solo tramite una web app dedicata, che permette di creare clip della durata massima di 20 secondi. Ma OpenAI ha piani ambiziosi per il suo gioiellino. Inizialmente pensato per i professionisti del video, ora OpenAI punta a rendere Sora appetibile per un pubblico più vasto. E quale vetrina migliore di ChatGPT?

Rohan Sahai, product lead di Sora, ha confermato che il team sta lavorando per integrare Sora in ChatGPT, anche se non ha voluto sbilanciarsi sui tempi. La versione di Sora che approderà su ChatGPT potrebbe essere meno completa rispetto alla web app, ma l’obiettivo è chiaro: attirare più utenti verso ChatGPT e magari spingerli a passare a un abbonamento premium, con limiti di generazione video più alti.

Il generatore di immagini AI basato su Sora

Ma c’è di più. OpenAI starebbe lavorando a un nuovo generatore di immagini basato su Sora, che potrebbe creare foto ancora più realistiche rispetto a DALL-E 3, il modello attualmente integrato in ChatGPT. Sahai ha anche ha accennato a una nuova versione di Sora Turbo, il modello che fa girare la web app di Sora.

Insomma, l’azienda guidata da Sam Altman sembra avere le idee chiare sul futuro: Sora e ChatGPT sono destinati a fondersi per offrire una nuova esperienza. Video, immagini, chat: tutto a portata di clic, in un unico posto.