ChatGPT, Reddit e Roblox devono rispettare il DSA in Europa

La Commissione europea ha aggiunto ChatGPT, Reddit e Roblox all’elenco delle piattaforme che dovranno rispettare il Digital Services Act (DSA) in Europa. I tre servizi avranno ora quattro mesi di tempo per conformarsi agli obblighi aggiuntivi previsti dalla legge, oltre quelli validi per tutti. In caso di violazione verranno avviate indagini che possono terminare con sanzioni.

ChatGPT, Reddit e Roblox hanno superato la soglia minima

Il Digital Services Act, approvato il 19 ottobre 2022 e applicato dal 17 febbraio 2024, contiene una serie di disposizioni che devono essere rispettate da tutti i servizi. Per le piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP) e i motori di ricerca online di grandi dimensioni (VLOSE) ci sono obblighi più stringenti.

La Commissione europea ha stabilito che ChatGPT, Reddit e Roblox superano la soglia minima di 45 milioni di utenti mensili. ChatGPT è un sistema AI che può interagire con gli utenti e rispondere alle loro richieste, effettuando anche ricerche sul web. Ai sensi del DSA è stato quindi considerato un motore di ricerca online di grandi dimensioni. Come è noto deve anche rispettare l’AI Act.

Reddit è una piattaforma di discussione che consente agli utenti di creare, condividere e interagire all’interno di comunità tematiche. Roblox è una piattaforma gaming che permette di creare, pubblicare e giocare a giochi sviluppati da altri utenti. Entrambe consentono di diffondere contenuti di terzi al pubblico, quindi sono state considerate piattaforme online di grandi dimensioni.

Tra gli obblighi aggiuntivi ci sono valutazione e mitigazione dei rischi sistemici derivanti dai loro servizi, rimozione di contenuti illegali, riduzione degli effetti negativi sui minori. Devono inoltre garantire il rispetto di diritti fondamentali, processi elettorali e sicurezza pubblica.

È chiaro che le aziende più a rischio sono OpenAI e Roblox. A causa della scarsa moderazione e di protezioni poco efficaci, i rispettivi servizi hanno ricevuto numerose denunce. Oltre alla Commissione europea, le autorità che dovranno vigilare sul rispetto della legge sono Coimisiún na Meán in Irlanda per ChatGPT e Reddit, e Authority for Consumers and Markets (ACM) in Olanda per Roblox.

Le tre aziende hanno ora quattro mesi di tempo per implementare eventuali modifiche. OpenAI e Roblox hanno dichiarato che rispetteranno la legge e avvieranno un dialogo costruttivo con la Commissione europea. Nessun commento è arrivato da Reddit.

Con le nuove designazioni il numero totale di VLOP e VLOSE è diventato 28. Sono in corso vari procedimenti. Finora sono state sanzionate X (120 milioni di euro), Temu (200 milioni di euro) e AliExpress (550 milioni di euro).