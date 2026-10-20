 ChatGPT Slides crea presentazioni con l'AI: come funziona
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ChatGPT Slides crea presentazioni con l'AI: come funziona

OpenAI ha portato la creazione delle presentazioni dentro ChatGPT con Slides, una funzione che punta a sfidare Microsoft e Google.
ChatGPT Slides crea presentazioni con l'AI: come funziona
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OpenAI ha portato la creazione delle presentazioni dentro ChatGPT con Slides, una funzione che punta a sfidare Microsoft e Google.
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A fine settembre, OpenAI ha presentato Space, una sorta di pacchetto con funzionalità specifiche dedicate al suo chatbot: oggi una di queste fa il suo esordio, si tratta di ChatGPT Slides. Come si può intuire dal nome, è quella che serve per creare presentazioni. Un po’ come PowerPoint insomma, ma con l’intelligenza artificiale.

È disponibile ChatGPT Slides, ma non per tutti

È possibile generarle direttamente dall’interno delle conversazioni, partendo dai file caricati oppure da uno dei template predefiniti proposti. Il risultato può essere condiviso con il supporto alla collaborazione in tempo reale, una caratteristica che mette lo strumento in competizione diretta con le alternative di Microsoft e Google.

La creazione delle presentazioni con ChatGPT Slides

L’intero processo si può riassumere in quattro step, come spiegato sulle pagine del sito ufficiale.

  1. Creazione della presentazione;
  2. condivisione con possibilità di scegliere chi può vedere, commentare o modificare il contenuto;
  3. modifica diretta o tramite ChatGPT, chiedendo all’AI gli interventi desiderati;
  4. presentazione o esportazione in un altro editor.

Al termine dell’elaborazione, il file può essere salvato e aperto in applicazioni di terze parti (anche in formato PPTX) oppure esportato in PDF. La disponibilità di ChatGPT Slides è al momento limitata a chi ha sottoscritto un abbonamento Pro, Business ed Enterprise. Come spesso accade nell’ambito dell’intelligenza artificiale, è probabile che più avanti l’accesso sarà consentito anche a chi ha un piano più economico o utilizza un account gratuito.

La creazione delle presentazioni con ChatGPT Slides

L’intenzione di OpenAI è chiara ormai da tempo, ancora di più dopo l’evento Dev Day andato in scena nelle scorse settimane. Nella visione di Sam Altman, il servizio deve diventare qualcosa di più di un chatbot a cui rivolgersi ponendo domande per ottenere risposte. La volontà è quella di trasformarlo in un’area di lavoro multifunzionale, puntando a guadagnare la fiducia degli utenti soprattutto nell’ambito professionale. Dopotutto, è lì che ci sono i più ampi margini di guadagno.

Fonte: ChatGPT, X

Pubblicato il 20 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
20 ott 2026
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