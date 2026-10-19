Come capire se un'immagine è stata creata dall'AI di Meta

L’epoca in cui le immagini generate dall’intelligenza artificiale si riconoscevano dalle sei dita sulla mano o dai volti con quell’aria vagamente inquietante sta tramontando rapidamente. I generatori di oggi producono foto, video e audio con un tale livello di realismo che capire se un’immagine è vera o meno è sempre più difficile. A volte l’istinto dice che qualcosa non quadra, ma l’istinto non è una prova.

Meta ha realizzato un sistema per risolvere il problema, almeno per i contenuti generati dai suoi strumenti. Ogni volta che l’AI di Meta produce un’immagine, un video o un audio, incorpora nel file un sigillo invisibile, una filigrana digitale integrata nella struttura stessa del contenuto. Non un logo sovrapposto che si può tagliare, o un’informazione nei metadati che scompare al primo download. Un segnale che sopravvive a ridimensionamenti, ritagli, compressione e persino agli screenshot dello schermo.

Lo strumento che rileva quel sigillo è gratuito, aperto a tutti e richiede circa trenta secondi. Ecco come usarlo.

Quella foto è vera? Come verificare le immagini generate da Meta in 4 passaggi

Quando l’AI di Meta genera un contenuto, attraverso il suo modello di generazione di immagini o qualsiasi altro strumento della piattaforma, incorpora automaticamente una filigrana digitale invisibile, che viene inserita direttamente nei dati del file, non aggiunta come strato separato.

La caratteristica più importante di questo sigillo è la sua resistenza. I metadati tradizionali, ovvero le informazioni che accompagnano un file e dicono quando è stato creato, con quale dispositivo, in quale posizione, scompaiono ogni volta che il file viene scaricato, condiviso, modificato o catturato come immagine dello schermo. La filigrana di Meta invece, sopravvive a tutti questi passaggi perché è parte del contenuto, non un’etichetta incollata sopra.

In pratica, se qualcuno genera un’immagine con l’AI di Meta, la ridimensiona, la ritaglia, la comprime per inviarla su un’applicazione di messaggistica e la condivide in un gruppo, il sigillo è ancora lì.

Primo step: accedere allo strumento di verifica

Meta mette a disposizione un sito web dedicato alla verifica dei contenuti generati dalla sua intelligenza artificiale. Lo strumento è gratuito, non richiede la creazione di un account e funziona con immagini, video e file audio.

Si apre il sito di identificazione dei contenuti AI di Meta e ci si trova davanti a un’interfaccia semplice con un’area di caricamento e un campo per gli indirizzi web.

Secondo passaggio: caricare il file

Si può caricare il file in due modi: selezionando l’icona del file per selezionarlo dal proprio dispositivo oppure trascinandolo direttamente nell’area dedicata. Se il file è ospitato online, per esempio un’immagine trovata su un sito web o su un social, si può anche incollare l’indirizzo web nell’apposito campo di testo.

Lo strumento accetta i formati di immagine più comuni, i principali formati video e i formati audio standard. Se il file che si vuole verificare è in uno di questi formati, funzionerà.

Terzo passaggio: attendere l’elaborazione

Il caricamento inizia immediatamente e richiede di solito pochi secondi, a seconda delle dimensioni del file e della velocità della connessione. Se si cambia idea o si seleziona il file sbagliato, si può annullare in qualsiasi momento. Non serve fare altro, lo strumento elabora il file automaticamente una volta caricato.

Quarto passaggio: leggere il risultato

Una volta completata l’analisi, lo strumento rivela se il file contiene il sigillo del contenuto di Meta. Il risultato arriva in pochi secondi e può dire due cose: che il contenuto è stato generato o modificato dall’AI di Meta, oppure che il sigillo non è stato rilevato.

Dopo aver ottenuto la risposta, si possono cancellare i risultati e caricare immediatamente un altro file per verifiche successive. Non c’è un limite al numero di file che si possono controllare.

Il limite fondamentale…

Lo strumento di Meta funziona esattamente come quello di Google descritto in precedenza, e ne condivide il limite fondamentale: cerca un sigillo specifico, quello incorporato dall’AI di Meta. Se lo trova, il risultato è una conferma affidabile, il contenuto è stato generato dall’intelligenza artificiale di Meta. Se non lo trova, non significa automaticamente che il contenuto sia autentico.

Un’immagine potrebbe essere stata generata da un altro servizio AI che non usa il sigillo di Meta, come ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion o uno dei decine di altri generatori disponibili. In quel caso, lo strumento di Meta non rileverà nulla, ma l’immagine sarà comunque sintetica.

In altre parole, un risultato positivo chiude la questione. Un risultato negativo la lascia aperta. Questa cosa è importante da capire prima di trarre conclusioni, soprattutto quando si cerca di verificare un contenuto che circola sui social o in un gruppo di messaggistica.

Perché servono più strumenti, non uno solo

Il panorama della verifica dei contenuti generati dall’AI nel 2026 assomiglia alla situazione degli antivirus negli anni Duemila… ogni azienda ha il proprio sistema e nessun singolo strumento copre tutto. Google ha la sua filigrana digitale, Meta ha il suo sigillo del contenuto, altre aziende usano sistemi diversi.

Per una verifica il più completa possibile, la strategia migliore è usare più strumenti in sequenza: lo strumento di Meta per i contenuti generati dalla sua AI, quello di Google per i contenuti generati dai sistemi compatibili con la sua filigrana, e il proprio giudizio per tutto il resto, controllare la fonte originale, cercare l’immagine con una ricerca inversa, valutare il contesto in cui è stata pubblicata.

Nessuno di questi passaggi è perfetto da solo. Ma insieme costruiscono un livello di verifica migliore del proprio istino, anche se non è infallibile.

Quando usare lo strumento nella vita quotidiana

Lo scenario più comune è anche il più semplice: un’immagine sorprendente arriva in un gruppo di messaggistica, compare nel flusso dei social o viene usata in un articolo. Sembra troppo perfetta, troppo drammatica o semplicemente troppo bella per essere vera. Prima di condividerla, di commentarla, prima di arrabbiarsi o commuoversi per ciò che mostra, si scarica il file e si carica nello strumento di verifica. Bastano 30 secondi. Un piccolo investimento per evitare di essere la prossima persona che ci casca.

L’AI genera contenuti sempre più convincenti. Gli strumenti per verificarli esistono, sono gratuiti e richiedono meno tempo di quanto ne serva per scrivere un commento indignato sotto la foto sbagliata. Insomma, parafrasando un vecchio adagio, meglio “verificare” prima di reagire, un’abitudine che vale la pena acquisire.