ChatGPT troppo popolare? Lancio di nuove funzioni AI in ritardo

Sam Altman ha messo le mani avanti. Il CEO di OpenAI, ha ammesso su X che la popolarità del nuovo strumento di generazione di immagini di ChatGPT sta rallentando il rilascio di nuove funzioni. La notorietà a volte può diventare un problema, soprattutto se non si possiede l’infrastruttura adeguata per supportare la crescita.

we are getting things under control, but you should expect new releases from openai to be delayed, stuff to break, and for service to sometimes be slow as we deal with capacity challenges.

— Sam Altman (@sama) April 1, 2025