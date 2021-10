Che ne sarà delle criptovalute? Il sondaggio di PI

Lo abbiamo chiesto direttamente a voi: che ne sarà delle criptovalute? Qual è il vostro sentiment in proposito? In questa infografica abbiamo raccolto i risultati del sondaggio condotto attraverso un carotaggio dell'audience di Punto Informatico, cercando di esplorare il significato di questa rivoluzione direttamente attraverso gli occhi dei nostri lettori.

Non si tratta di un sondaggio con valenza generale perché, come noto, l'utenza di Punto Informatico non è certo un'utenza media: solo il 2,4% di voi non sa cosa siano le criptovalute, mentre il 70,2% asserisce di averne sentito molto parlare. Utenza avanzata, dunque: utenza sensibile, consapevole, informata, pronta a costruirsi una propria idea su un fenomeno che – nel bene e nel male – è destinata a contrassegnare il futuro dell'economia a livello globale.

Le criptovalute, secondo voi

Il 32% dei nostri utenti, anzitutto, possiede criptovalute: il 40% ritiene probabili ulteriori investimenti, mentre la parte restante ritiene improbabile questa possibilità già nel breve periodo. Ma qual è la posizione del nostro lettore tipo di fronte alle prospettive delle criptovalute? Questo grafico dice tutto:

Fare previsioni di brevissimo periodo, del resto, è semplice ed il prezzo da pagare in caso di errore può essere quello di una semplice smentita: guardare ai prossimi 5 anni invece significa avere chiara in mente una vision, orientando investimenti, competenze e interessi sulla base della direzione che si ritiene potrà intraprendere il comparto.

Ben il 36% degli intervistati ritiene che le prospettive possano essere fiorenti, con fede incrollabile soprattutto nei confronti di Bitcoin ed Ethereum: Cardano, Litecoin e altre criptovalute sono considerate di minor appetibilità. Uno su tre, a tal proposito, non si esprime: la conoscenza delle criptovalute, del resto, è spesso formale e focalizzata sui grandi nomi, mentre è minore il numero di quanti hanno accentuato la propria conoscenza e son pronti a scommettere oltre le valute “mainstream”. A testimonianza di questa considerazione v'è il fatto che sono ancora molti gli utenti a non conoscere le piattaforme di investimento per criptovalute: oltre 1 su 2 ammette di non conoscerne alcuna, mentre gli altri si dividono tra Coinbase (12%), eToro (10,4%), Binance (7,2%) e Revolut (1,6%).

Ma cosa sono, dunque, le criptovalute? Cosa rappresentano? A quali parole saremmo pronte ad associarle?

Opportunità (45,2%)

Futuro (25%)

Truffa (20,2%)

Illegale (9,7%)

C'è fiducia, insomma. Restano strascichi di paura che si incarnano in una minoranza resistente e dubbiosa, mentre la maggioranza sente di aver superato l'ostacolo e, forte della propria conoscenza del settore, è pronta a muovercisi con padronanza.

Tutti i dati ricavati dal nostro sondaggio sono disponibili qui.

