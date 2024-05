SelfyConto: aprilo ora e vinci uno smartphone, una smart TV e altro

SelfyConto è il conto corrente a portata di smartphone ideato da Banca Mediolanum, che ti permette di gestire il tuo denaro a portata di mano tramite l’app per smartphone. Se inoltre apri ora il conto, avrai anche l’opportunità di partecipare a un concorso con cui puoi vincere premi interessanti, tra cui uno smartphone Samsung, uno smart TV Samsung, degli AirPods, un buono regalo Amazon da 150€, uno smartwatch Garmin Forerunner o anche un’Xbox Series S!

SelfyConto: come vincere i premi

Partecipare al nuovo concorso indetto da SelfyConto è molto facile. Non devi fare altro che aprirlo entro il 31 maggio, seguendo la procedura online che avvii dalla pagina ufficiale, quindi una volta aperto accreditare lo stipendio per essere sorteggiato. I premi in palio sono nello specifico uno smartphone Samsung A25 5G, uno smart TV Samsung Smart Monitor M25 da 27 pollici, AirPods di 3° generazione, un buono regalo Amazon da 150€ e una Xbox Serie X.

Il canone per il conto corrente è inoltre gratis per tutti per il primo anno, oppure fino al compimento del 30° anno di età per i più giovani. Successivamente tuttavia, anche quando la quota passerà a 2,75€ al mese, sarà comunque azzerabile richiedendo dei prodotti finanziari della banca, come finanziamenti, mutui e prestiti.

SelfyConto ti da la possibilità di scegliere tra tre tipologie di carte con circuito di pagamento MasterCard: decidi se avere una carta di debito con canone gratis e assicurazione inclusa per tutti gli acquisti effettuati in qualsiasi parte del mondo, una carta di credito con canone di 12€ l’anno, plafond a partire da 1500€ e possibilità di pagare a rate le spese da 250€ a 2400€, oppure una prepagata ricaricabile all’istante dal conto correte tutti i giorni della settimana.

Tutte le operazioni bancarie di tipo classico, come i bonifici, le ricariche, i prelievi in tutta europa e gli addebiti diretti per le utenze sono gratuite.

SelfyConto è gestibile interamente dall’app per quanto riguarda il saldo, i movimento e i massimali delle carte, che possono essere anche sospese temporaneamente.

Richiedilo ora e diventa titolare entro il 31 maggio per partecipare al concorso vincendo dei premi imperdibili!