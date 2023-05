Che offerta, Internxt: 2Tb di cloud crittografato a soli 21€

Vuoi un servizio di archiviazione cloud che non solo offra spazio a volontà, ma anche protegga al 100% la privacy dei tuoi dati con crittografia avanzata e decentralizzata? Allora Internxt è il servizio di archiviazione cloud open source e zero-knowledge che hai sempre desiderato.

Internxt è stato creato per garantire la massima privacy e sicurezza a tutti gli utenti, proteggendo i tuoi file da accessi indesiderati e potenziali violazioni della privacy. Per un periodo di tempo limitato, il piano a vita di Internxt è disponibile scontato dell’80%: soltanto 21,58 euro all’anno per 2 TB di spazio cloud da utilizzare come meglio credi. Un vero e proprio affare.

Tutti i vantaggi della crittografia lato client

Con Internxt, la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati sono al primo posto: tutti i file che carichi nell’archivio saranno crittografati lato client, e la piattaforma utilizza server decentralizzati per garantirti un livello di affidabilità senza paragoni rispetto ai tradizionali servizi di cloud.

Il sito web e l’applicazione di Internxt sono estremamente user-friendly e facili da usare e offrono una vasta gamma di funzionalità, dalla semplice archiviazione di file alla condivisione di cartelle, backup, crittografia e sincronizzazione dei dati tra dispositivi.

Con Internxt puoi archiviare fotografie e immagini, video, documenti di lavoro o personali in un luogo sicuro e protetto da ogni rischio e ogni dato caricato sul cloud sarà disponibile simultaneamente su ogni dispositivo collegato al tuo account.

Scegliendo un piano annuale, avrai a disposizione uno spazio cloud per l’intero periodo di abbonamento, che potrai decidere di rinnovare successivamente. Hai ancora poche ore per accedere alla promozione: ottieni subito ben 2 TB di spazio cloud per un anno a poco più di 21 euro. Uno sconto dell’80% rispetto a quello di listino, pari a 107,88 euro.

