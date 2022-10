Come vedere Chelsea-Milan in streaming (Champions)

Chelsea-Milan è una partita già decisiva per le sorti del Gruppo E di Champions League. Scendono in campo a Stamford Bridge i Blues incredibilmente ultimi nel girone con un solo punto dopo due partite, mentre i rossoneri guidano con quattro punti. Nel mezzo Dinamo Zagabria e Salisburgo. La puoi guardare in diretta streaming su Prime Video. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 5 ottobre.

Chelsea-Milan in streaming gratis su Prime Video

La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. In collegamento da bordo campo Giulia Mizzoni, Gianfranco Zola, Alessandro Nesta e Clarence Seedorf, per un ricco prepartita in onda fin dalle 19:30.

Per quanto riguarda le formazioni, il Chelsea dovrebbe schierare i seguenti undici dal primo minuto: Kepa; James, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella, Kanté, Jorginho; Sterling, Havertz, Mount, Aubameyang. Qualche difficoltà di troppo per mister Pioli, alle prese con un’infermeria decisamente sovraccarica. Dovrebbero partire dal primo minuto Tătărușanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Krunić, De Ketelaere, Leão e Giroud.

Da una parte la squadra inglese, intenzionata a non sfigurare di fronte al pubblico di casa, così da allungare le mani su tre punti decisivi per il passaggio agli ottavi. Dall’altra, una delle corazzate più in forma del nostro campionato, che dopo un anno di rodaggio nell’Europa che conta ha la volontà di farsi valere e di non lasciarsi intimorire dalla sfida.

Chi desidera guardare la partita in streaming lo può fare su Prime Video. Ricordiamo che è possibile attivare i 30 giorni di prova gratuita di Amazon Prime: quale occasione migliore, potendo partecipare all’evento Offerte Esclusive Prime che andrà in scena nelle giornate dell’11 e 12 ottobre?

