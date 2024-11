Chiamate aziendali: le soluzioni smart di MessageNet che semplificano la vita

Nel panorama del business moderno, la gestione delle chiamate aziendali è un fattore cruciale per mantenere un’immagine professionale e garantire la continuità delle comunicazioni. MessageNet, leader nella tecnologia VoIP, offre soluzioni all’avanguardia per le piccole e medie imprese, oltre che per i professionisti in mobilità. Grazie a strumenti innovativi come mTalk e SmartNumber PRO, ogni business può migliorare la gestione delle chiamate, ottimizzando la reperibilità e riducendo i costi.

SmartNumber PRO: La soluzione VoIP per le PMI

Per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di una gestione centralizzata e flessibile delle chiamate aziendali, MessageNet offre SmartNumber PRO, una soluzione VoIP avanzata che può supportare fino a sei utenti. Questo servizio è pensato per migliorare la gestione delle chiamate aziendali, offrendo la possibilità di avere un piano VoIP con traffico illimitato. Le aziende che scelgono SmartNumber PRO possono beneficiare di una gestione delle chiamate senza preoccuparsi dei costi aggiuntivi legati all’uso eccessivo del telefono. La possibilità di effettuare chiamate illimitate garantisce che il servizio resti trasparente e prevedibile, senza sorprese in bolletta.

Inoltre, SmartNumber PRO offre grande flessibilità, ideale per le aziende che dispongono di più sedi o che devono gestire un team distribuito. La possibilità di smistare le chiamate tra diversi collaboratori o uffici, permette di ottimizzare il tempo e migliorare la produttività. L’attivazione del servizio è semplice e immediata, permettendo alle imprese di essere subito operative con una numerazione VoIP personalizzabile, con il prefisso desiderato. Questo significa che non importa dove si trova la tua azienda: MessageNet ti consente di mantenere una presenza locale attraverso un numero che trasmette professionalità e affidabilità ai tuoi clienti.

Un ulteriore vantaggio di SmartNumber PRO è il risparmio sui costi infrastrutturali. Non è necessario investire in un costoso centralino fisico o altre tecnologie obsolete. La tecnologia VoIP permette di gestire le chiamate attraverso una connessione internet, riducendo significativamente i costi di installazione e mantenimento delle infrastrutture telefoniche. Nonostante la riduzione dei costi, la qualità del servizio rimane sempre elevata, assicurando una comunicazione chiara e senza interruzioni.

mTalk: l’app che potenzia il tuo SmartNumber PRO

Se sei un libero professionista o un piccolo imprenditore, mTalk è la soluzione perfetta per te. Questa app – accessibile previa attivazione del servizio SmartNumber PRO – ti consente di avere un numero di telefono fisso associato al tuo cellulare, così da poter rispondere alle chiamate aziendali ovunque tu sia. Pensata per chi lavora in mobilità, mTalk permette di mantenere un’immagine professionale, fondamentale per trasmettere serietà e affidabilità ai tuoi clienti. Rispondere dal tuo cellulare con un numero fisso associato ti permette di separare la vita lavorativa da quella personale, garantendo al contempo una presenza costante e una maggiore flessibilità.

Un altro vantaggio di mTalk è la sua estrema semplicità d’uso. Non è necessario avere competenze tecniche avanzate per configurare e utilizzare l’app, che può essere attivata in pochi semplici passaggi. Questo la rende ideale per chi ha poco tempo e ha bisogno di soluzioni veloci ed efficaci. Inoltre, l’app permette di risparmiare notevolmente sui costi, eliminando la necessità di centralini fisici o altre infrastrutture telefoniche complesse. Tutte le chiamate vengono gestite direttamente dallo smartphone, consentendoti di tagliare i costi senza compromettere la qualità della comunicazione.

Questa soluzione si rivela particolarmente utile per freelance, piccoli imprenditori o professionisti che non dispongono di un ufficio fisico, ma vogliono comunque trasmettere un’immagine di professionalità e affidabilità, anche in movimento.

Immagini

Perché scegliere MessageNet?

MessageNet si distingue per la qualità e l’affidabilità delle sue soluzioni di comunicazione aziendale. Ogni cliente può contare su un’assistenza dedicata e personalizzata, che garantisce un’esperienza d’uso senza intoppi, qualunque sia il livello di competenza tecnica del cliente. Le soluzioni proposte sono in costante aggiornamento, con nuove funzionalità che vengono implementate regolarmente per migliorare le prestazioni e rispondere alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

Inoltre, le soluzioni MessageNet sono compatibili con tutti i principali brand telefonici, quali 3CX, Asterisk, FreePBX, Fritz!, Cisco, Linksys, Grandstream, Gigaset. Questo rende i prodotti estremamente versatili e utilizzabili da una vasta gamma di utenti, indipendentemente dal dispositivo in uso.

In un mondo sempre più dinamico e connesso, avere una soluzione di comunicazione aziendale efficiente e flessibile è essenziale. Con mTalk e SmartNumber PRO, MessageNet offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire le chiamate del tuo business in modo professionale, semplice e conveniente.

in collaborazione con MessageNet