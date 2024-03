Chiamate su X pericolose per la privacy: proteggi il tuo IP con una VPN

A fine febbraio X (ex Twitter) ha introdotto la funzionalità di chiamate per tutti gli utenti, sia iOS che Android, che ora possono quindi chiamare e videochiamare le persone presenti nella rubrica o quelle seguite direttamente dalla piattaforma. Gli esperti di privacy hanno però notato come queste chiamate possano esporre gli indirizzi IP sia di colui che effettua la chiamata sia dell’utente che la riceve. Perché è così pericoloso? Perché tramite un indirizzo IP è possibile risalire all’identità della persona, alla sua posizione e ad altra informazioni personali.

A questo proposito X ha dichiarato che è possibile disabilitare l’opzione peer-to-peer per le chiamate e instradare quest’ultima tramite la loro infrastruttura, tuttavia è bene sottolineare che questa non sia l’impostazione predefinita, per cui gli utenti ignari di ciò continuano a scegliere le chiamate peer-to-peer. Detto questo, il consiglio è di usare la nuova funzionalità delle chiamate su X solo con una connessione VPN, in modo da proteggere il proprio IP, e più in generale la propria privacy. Al momento il servizio migliore è NordVPN, in promo a 3,99 euro al mese per 24 mesi anziché 8,29 euro (più 3 mesi gratis da regalare a un proprio amico).

Cosa si può fare con un indirizzo IP

I cybercriminali che vengono in possesso di un indirizzo IP possono risalire a paese, città e perfino codice postale, tutte informazioni che se aggiunte a quelle già note possono servire a identificare una persona. L’esposizione del proprio IP permette inoltre ai criminali informatici di ingannare i fornitori di servizi, rivelando loro altre informazioni sul proprio conto.

Non solo però, perché anche gli attacchi DDoS possono essere basati attraverso un indirizzo IP. Inoltre, gli utenti malintenzionati possono vendere gli indirizzi IP nei mercati presenti sul dark web, con tutte le conseguenze del caso.

