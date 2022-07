Chiavetta USB 2 in 1, 64 GB di spazio che usi anche su smartphone

Una chiavetta USB così è proprio comoda. Con il suo adattatore Type C la utilizzi su praticamente qualunque dispositivo senza scendere a compromessi. Visto che ha 64 GB di spazio ed ha anche la tecnologia 3.0, non può che essere un successo.

Ora che è in promozione su Amazon non aspettare un secondo in più, portala a casa con appena 7,99€ così hai tutto a portata di mano.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano, uno o due giorni ed ecco che arriva a casa se hai Prime.

Chiavetta USB 2 in 1: tutti i modi in cui puoi utilizzarla

Questa chiavetta USB è veramente comoda. Come ti dicevo, ti viene fornita con un adattatore che ti permette di trasformarla in una chiavetta Type C nel giro di un gesto. In questo modo la puoi utilizzare su tutti i dispositivi, persino quelli di nuova generazione. In più è di tipo OTG, cosa significa? Che la colleghi anche a smartphone e tablet e funziona all’istante.

Con 64 GB di spazio puoi fare quello che vuoi, puoi utilizzarla anche per liberare spazio sui tuoi prodotti tech e conservarci sopra immagini, foto e video che solitamente occupano un sacco di spazio. Dopotutto con la tecnologia 3.0 passi i file da una parte all’altra nel giro di secondi.

Compatibile con tantissimi sistemi differenti, diventa un perfetto portachiavi da avere sempre a portata di mano e non perdere mai di vista.

Che altro dirti? E’ economica, la utilizzi ovunque ed ha tanto spazio.

Collegati immediatamente su Amazon e non aspettare un secondo in più, porta a casa la tua chiavetta USB 2 in 1 con un solo acquisto, 7,99€ se completi l’acquisto al volo. Le spedizioni con Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.