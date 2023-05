Chiavetta USB 2 in 1 Lexar a soli 13€: una FOLLIA Amazon

La Chiavetta USB 2 in 1 Lexar è una vera e propria “manna dal cielo”. La connettività non ha più limiti grazie a questa pendrive eccezionale dotata sia di USB A che di USB C. Ti basterà estrarla dal lato corretto grazie alla pratica cerniera con rotazione a 360°. Piccola ma resistente, la porti sempre con te anche come portachiavi. La struttura è interamente in metallo rendendola diventando così durevole e affidabile.

La trovi solo su Amazon a soli 13,99 euro, anziché 15,99 euro. Un’offerta incredibile per un dispositivo di archiviazione portatile da 64GB. Dotata di tecnologia USB 3.2 Gen 1, raggiunge velocità di lettura fino a 100 MB/s. Porta sempre con te qualsiasi contenuto necessario. Multidispositivo, la colleghi a computer, laptop, auto, smartphone, tablet e smart TV. Niente è impossibile a questa pendrive.

Chiavetta USB 2 in 1 Lexar: 64GB accessibili da tutti i dispositivi

Creati uno spazio di archiviazione sicuro e portatile accessibile da qualsiasi dispositivo grazie alla Chiavetta USB 2 in 1 Lexar. Avrai 64GB disponibili da qualsiasi device per poter gestire o sfruttare contenuti multimediali in totale libertà. Realizzata in lega di zinco, non solo è resistente ma è anche in grado di proteggere i tuoi contenuti da cortocircuiti, alte o basse temperature e sbalzi di tensione.

Acquistala ora a soli 13,99 euro, invece di 15,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

