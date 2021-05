Chiavetta USB 3.0 64GB 3 in 1 a meno di 15 euro

In questo articolo vogliamo suggerirvi un’altra chiavetta USB 3 in 1, stavolta estremamente economica, ma altrettanto valida. Si tratta della Phove Pendrive 64GB 3 in 1, un accessorio molto versatile per chi preferisce il connettore micro USB al posto del Lightning dedicato ai soli dispositivi Apple.

Chiavetta USB Phove Pendrive 63GB 3 in 1: caratteristiche tecniche

La chiavetta di Phove è molto simile, anche nel design, ad altre che abbiamo già visto in questa sede. Un corpo completamente in metallo che presenta due interfacce sulle estremità. Non manca il tradizionale coperchio ruotabile che permette di proteggere una delle due quando non viene utilizzata. Una delle due interfacce è naturalmente quella USB Type-A per la connessione al PC. Questa può essere convertita in porta micro USB utile per i dispositivi mobili meno recenti, in entrambi i casi con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Infine sull’altra estremità troviamo la già citata USB Type-C 3.0 ormai immancabile sia su dispositivi mobili che su PC.

La capacità è di 64GB, non delle più capienti, ma sufficiente per foto, video e documenti vari. Molto interessanti le caratteristiche di resistenza però che la chiavetta possiede. Questa, infatti, è resistente non solo agli urti e alla polvere, ma possiede anche una protezione waterproof. Senza dubbio un valore aggiunto per chi utilizza in mobilità questi dispositivi, ed un rovesciamento accidentale di liquidi non è poi così raro.

Grazie ad un piccolo sconto del 5%, la pendrive è acquistabile su Amazon per soli 14,24 euro, uno degli accessori dal miglior rapporto qualità/prezzo.