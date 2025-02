Chiavetta USB 3.2 64GB: velocissima e ad un prezzo SUPER (-49%)

La chiavetta USB 3.2 di Lexar da 64GB si contraddistingue per velocità elevatissime e, in questo caso, per un prezzo super conveniente grazie allo sconto del 49%: puoi acquistarla infatti a soli 12,82 euro invece di 24,99, con spedizione Prime inclusa.

Chiavetta USB 3.2 Lexar 64B: veloce e sicura

La chiavetta è dotata di doppi connettori USB Type-C e USB Type-A per permetterti di trasferire facilmente i tuoi file tra PC, laptop, smartphone e molti altri dispositivi.

Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1 avrai una velocità di lettura fino a 100 MB al secondo per copiare video, foto, musica e documenti in pochi secondi. Il design è interamente in metallo il che la rende elegante, ma anche robusta e durevole, ideale per l’uso quotidiano. Comodissimo l’anello per portachiavi per averla sempre con te.

L’installazione, ovviamente, è plug and play e non ti serviranno né driver, né altri software: la colleghi ed è subito pronto per essere utilizzata e con la compatibilità OTG potrai trasferire dati tra PC e smartphone senza cavi.

Dall’affidabilità garantita, è perfetta per avere una chiavetta USB resistente, veloce e compatibile con ogni dispositivo. Acquistala a soli 12,82 euro invece di 24,99.