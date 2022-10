Chiavetta USB 4 in 1 da 128GB super anche nel prezzo, su Amazon

Se stavi cercando una Chiavetta USB definitiva e universale per tutti i dispositivi questo è l’articolo giusto. Non dovrai più portarne dietro una per ogni porta diversa dei tuoi device. Con questo prodotto, in ottimo sconto su Amazon, finalmente ottimizzerai la tua archiviazione portatile.

Metti nel carrello la Chiavetta USB 4 in 1 Anyoug a soli 22,94 euro, invece di 27,99 euro. Molto apprezzata dagli utenti è nella top 20 degli acquisti su Amazon. Dispone di una memoria interna di circa 128GB. Uno spazio più che sufficiente per chi vuole portare sempre con sé contenuti multimediali e file per svago o lavoro.

Questa Pen Drive è davvero ottima. Compatibile con la tecnologia USB 3.0, garantisce un trasferimento dati velocissimo e sicuro. Le sue componentistiche assicurano la migliore archiviazione possibile. Nessun problema di surriscaldamento e nemmeno di perdita dati. Insomma, potrai dormire sonni tranquilli.

Chiavetta USB 4 in 1: 128GB di tecnologia da collegare a qualsiasi dispositivo

Che sia uno smartphone, un tablet, un PC, una smart TV o la tua auto, con la Chiavetta USB 4 in 1 Anyoug a soli 22,94 euro, invece di 27,99 euro, potrai trasferire i dati senza problemi. Questa Pen Drive è compatibile con ben 4 porte presenti sul mercato:

iOS;

USB A;

Micro USB;

Type-C.

La velocità di lettura può raggiungere i 90 MB/s, mentre la velocità di scrittura può arrivare fino a 40 MB/s. Inoltre, è possibile archiviare file di tutti i tipi. Dai documenti alla foto, così come video e programmi. Insomma, è davvero un articolo tra quelli che non dovrebbero mai mancare.

Perciò, approfitta subito di questa offerta. Acquista la Chiavetta USB 4 in 1 Anyoug a soli 22,94 euro, invece di 27,99 euro. Questo prodotto lo trovi in esclusiva su Amazon a un prezzo decisamente vantaggioso. Spedizione e reso sono gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.