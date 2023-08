Chiavetta USB 4 in 1 per tutti i dispositivi: solo 16€ su Amazon

Con la Chiavetta USB 4 in 1 QARFEE hai 128GB di memoria extra per tutti i tuoi dispositivi. La più universale sul mercato, è compatibile con 4 tipologie di porte: iOS, Android, PC e MacBook. Acquistala subito in super offerta a soli 16,99 euro. Si tratta di un vero affare con disponibilità immediata. Questo garantisce un ampio risparmio con spedizione veloce e consegna gratuita direttamente a casa tua se sei un cliente Prime.

Ovviamente ti consigliamo di essere veloce perché a questo prezzo sta andando a ruba. Grazie a questa pen drive intelligente hai 4 dispositivi in 1. Dotata di tecnologia USB 3.0 ottieni anche velocità e stabilità durante il trasferimento dei dati oltre che in lettura e scrittura. Estraendo i connettori seguendo le istruzioni della foto, ottieni un attacco Lightning per iOS, MicroUSB per Android, USB-A per PC, Type-C per Android e MacBook.

Chiavetta USB 4 in 1: la soluzione definitiva a tutti i tuoi dispositivi

Perché avere una pen drive per ogni tuo dispositivo quando con la Chiavetta USB 4 in 1 QARFEE ti assicuri 128GB da condividere con tutti? Approfitta subito di questa offerta e scegli un prodotto di qualità superiore. Con un click ottieni un backup perfetto. Collegala ed è subito pronta per il trasferimento dei dati con velocità in lettura fino a 90 MB/s e in scrittura fino a 40 MB/s. Per i dispositivi iOS è disponibile anche una protezione dati con crittografia, password e impronte digitali.

Acquistala immediatamente a soli 16,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.