Chiavetta USB da 512GB a soli 23 su Amazon

Se ritenete persino gli hard disk portatili troppo ingombranti, oggi vogliamo suggerirvi un’alternativa economica e altrettanto capiente rispetto ai tradizionali HDD. Stiamo parlando della Pendrive Tpson 512GB, una chiavetta USB estremamente piccola, ma dalle grandi potenzialità di archiviazione.

Pendrive Tpson 512GB: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio piuttosto semplice. Il design è minimale con un coperchio ruotabile in alluminio che protegge l’interfaccia USB quando non viene utilizzata. Il coperchio presenta inoltre un piccolo anello, comodo per attaccare la pendrive ad esempio al portachiavi. La capacità come intuibile è da ben 512GB, uno spazio sufficiente a contenere foto, video e valanghe di documenti. Una soluzione perfetta per i professionisti o per gli studenti che hanno spazio a sufficienza per immagazzinare tutti i loro progetti. La funzionalità plug and play le permette di essere compatibile praticamente con qualsiasi sistema operativo Windows, Mac o Linux.

La chiavetta può inoltre essere utilizzata anche su dispositivi dotati di interfaccia USB come lettori multimediali o autoradio. Naturalmente è fondamentale che il dispositivo in questione sia in grado di leggere pendrive di tali dimensioni. Può capitare infatti che alcuni dispositivi presentino un limite di 128 o 256 Gigabyte, di conseguenza la chiavetta potrebbe non essere riconosciuta. Negli altri casi invece, è una soluzione perfetta per immagazzinare centinaia di ore di musica, in una periferica estremamente piccola e compatta.

Il prezzo? Grazie ad un piccolo sconto dell’8% la pendrive è acquistabile su Amazon a soli 22,99 euro, con un rapporto euro/GB decisamente conveniente.