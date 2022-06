Chiavetta USB doppia: 32 GB e dimensioni MINIME (come il prezzo)

Una chiavetta USB che utilizzi praticamente su qualunque dispositivo, facilissima da sfruttare tutti i giorni e con 32 GB di spazio perfettamente in linea con le tue esigenze. Con i suoi due connettori, la colleghi persino allo smartphone.

Insomma, ora che è disponibile su Amazon forse ti conviene approfittarne al volo, che ne dici? 11,99€ per non avere più problemi di compatibilità.

Delle spedizioni non devi preoccuparti, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Chiavetta USB doppia: ecco cosa devi sapere sul suo conto

Da una parte ha un classico connettore USB mentre dall’altra parte ti mette a disposizione un connettore USB di tipo C che si adatta a tutti i dispositivi di ultima generazione. Proprio per questo motivo ti suggerivo che puoi utilizzarla su qualunque prodotto, persino su tablet e smartphone.

Ti mette a portata di mano 32 GB di spazio su cui immagazzinare file o da sfruttare per passare da una parte all’altra immagini, foto, video, film, musica e tanto altro ancora. Dopotutto è compatibile con sistemi operativi come Windows, MacOS e Linux quindi non hai limitazioni.

Altro lato vantaggioso è la sua dimensione: veramente ristretta e ti consente di conservarla in tasca, nello zaino e persino in un borsellino per poterla avere sempre a portata di mano quando ti serve.

Insomma, per il prezzo che ha, è un vero gioiellino. Acquista ora questa chiavetta USB su Amazon e non ti risparmiare la comodità che ti regala. 11,99€ con un solo click. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.