Chiavetta USB e USB C da 64 GB, super comoda e cosa poco: 7€

Una chiavetta USB 2 in 1 che puoi utilizzare un po’ ovunque tu voglia e soprattutto in una sola mossa e senza uscire pazzo. Con una uscita USB classica e una USB di tipo C, praticamente la metti anche sullo smartphone e la utilizzi come cloud portatile. Niente più abbonamenti.

Chiavetta USB due in uno, comodissima e con tanto spazio a disposizione

Da utilizzare è semplice perché da una parte hai un connettore e dell’altra, l’altro. Te la metti in borsa, nel cassetto o ovunque tu voglia e la adoperi su qualunque sistema operativo. Infatti, come ti suggerivo, puoi utilizzarla anche su dispositivi mobile come smartphone e il resto.

Con 64 GB di spazio a disposizione puoi fare un po’ ciò che vuoi. Immagini, video, film, musica, insomma: goditi lo spazio aggiuntivo senza problemi. Ovviamente puoi utilizzarla anche come sistema di archiviazione così non paghi abbonamenti mensili per Drive o altri sistemi simili.

È di tipo Plug&Play quindi la colleghi e funziona all’istante.

