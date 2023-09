Chiavetta USB Kingston 128GB: solo 8 euro, come averla

La Chiavetta USB Kingston 128GB è un’ottima soluzione se hai bisogno di uno storage portatile da avere sempre con te. Grazie a questa soluzione hai a portata di dispositivo ben 128GB pronti per essere occupati dai tuoi contenuti multimediali che preferisci. Compatibile con tutto, puoi caricare documenti, canzoni, video, film, immagini, file particolari e molto altro ancora. Acquistala a soli 8,77 euro, invece di 19,95 euro.

Essendo multidispositivo puoi utilizzare questa pen drive con qualsiasi device dotato di una porta USB-A. La colleghi e in un attimo hai accesso a tutti i contenuti con la possibilità di trasferirli o di caricarne di altri. Tutto questo grazie alla tecnologia Plug&Play che non necessità di software o driver per l’utilizzo. Inoltre, tutto è ancora più veloce grazie alla connessione USB 3.2 Gen 1, anche retrocompatibile.

Chiavetta USB Kingston 128GB: la soluzione perfetta

La Chiavetta USB Kingston 128GB è la soluzione perfetta per la tua voglia di storage in mobilità. Grazie alla sua struttura, sia esterna che interna, offre una portabilità estrema. Integrando un’asola colorata la puoi agganciare a qualunque tipo di portachiavi per portarla sempre con te. Il cappuccio protettivo tiene al sicuro il connettore USB-A quando non è in uso. Inoltre, può essere fissato all’asola posteriore per evitare di perderlo durante l’utilizzo.

Acquistala ora a soli 8,77 euro, invece di 19,95 euro. L’offerta in questione è un’esclusiva Prime. Quindi per accedervi devi avere un abbonamento valido al servizio. Altrimenti attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.