La Chiavetta USB Lexar 64GB in metallo torna in super offerta

Grazie ad Amazon è tornata di nuovo in super offerta la magnifica e inimitabile Chiavetta USB Lexar 64GB a soli 9,49 euro, invece di 10,99 euro. Con uno sconto del 14% il suo prezzo diventa ancora più interessante e conveniente. La Pen Drive più amata di sempre è pronta a trasferire un’infinità di dati alla massima velocità possibile, fino a 100 MB/s. Cosa stai aspettando? Approfitta ora di questa incredibile promozione.

La disponibilità è immediata e la consegna gratuita è garantita a tutti i clienti Prime. Completamente in metallo, questa pen drive è una vera e propria bomba. Le sue piccole dimensioni la rendono particolarmente portatile. Trasformala in un portachiavi e tienila sempre a portata di mano. Il connettore, pronto all’uso, è completamente protetto dall’involucro. Plug & Play, non serve alcun software per l’utilizzo.

Chiavetta USB Lexar: 64GB tutti per te e per le tue passioni

Scegli la Chiavetta USB Lexar per ottenere ben 64GB di archiviazione mobile ultra sicura per tutte le tue passioni. Che sia lavoro, scuola o divertimento, Lexar non perde un colpo. Inseriscila in qualsiasi dispositivo e lei rende disponibili tutti i contenuti che hai caricato nel suo storage. In un attimo hai accesso a ciò che ti serve. Le componentistiche di qualità la rendono sicura e durevole nel tempo.

Mettila subito nel carrello a soli 9,49 euro, invece di 10,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

