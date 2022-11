Chiavetta USB Samsung 256GB: FOLLIA Black Friday Amazon

Scegli velocità, sicurezza e potenza anche in una pen drive. Con la Chiavetta USB Samsung Memorie Bar Plus hai tutto questo. Approfittane ora che è super scontata grazie al Black Friday di Amazon. Mettila nel carrello a soli 34 euro, invece di 71,79 euro. Con questo acquisto risparmi 38 euro. Sai perché è così speciale?

Prima di tutto perché raggiunge prestazioni eccezionali. Samsung garantisce una velocità di lettura fino a 400 Megabyte al secondo e di scrittura fino a 110 Megabyte al secondo. Secondo, i tuoi dati sono completamente al sicuro grazie ai 4 livelli di protezione garantiti: acqua, campo magnetico, alte temperature e urti.

Chiavetta USB Samsung: capienza, prestazioni e sicurezza ora a un prezzo basso

Vai su Amazon adesso che sono partite le offerte Black Friday e acquista la Chiavetta USB 256GB Samsung Memorie Bar Plus a soli 34 euro, invece di 71,79 euro. Grazie alla tecnologia USB 3.1 di ultima generazione trasferisci file molto velocemente. Inoltre, il suo design rende questa pen drive un pratico portachiavi da portare sempre con te.

Non dimenticarti più nulla grazie alla Chiavetta USB Samsung Memorie Bar Plus. Con i suoi 256GB di memoria interna potrai davvero archiviare di tutto. Lavoro, svago, film, programmi e tanto altro. Inseriscila in qualsiasi computer, smart TV, auto… avrai sempre tutto a portata di mano. Mettila nel carrello adesso che la paghi solo 34 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

