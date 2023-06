Chiavetta USB SanDisk in metallo: 50% di sconto, solo su Amazon

Completamente in metallo, la Chiavetta USB SanDisk Ultra Flair è un prodotto premium da acquistare assolutamente quando su Amazon la trovi al 50% di sconto. Acquistala subito a soli 9,42 euro, invece di 18,99 euro. A metà prezzo ti porti a casa questa incredibile pen drive super resistente con 32GB di memoria interna a tua disposizione. Un ottimo compromesso per le tue attività in mobilità come lavoro, scuola o intrattenimento.

Il vantaggio di questo dispositivo è il rivestimento in metallo che ne aumenta la sicurezza oltre al connettore USB-A protetto dalla scocca, ma subito pronto all’utilizzo. La praticissima asola superiore permette di trasformare questa pen drive di nuova generazione in un comodissimo porta chiavi, per averla sempre con te in qualsiasi occasione. Con disponibilità immediata, ti viene consegnata direttamente a casa tua grazie alla spedizione gratuita.

Chiavetta USB SanDisk Ultra Flair: l’evoluzione si fa strada

A metà prezzo la Chiavetta USB SanDisk Ultra Flair è un vero e proprio affare. Sinonimo di qualità ed efficienza, la sua tecnologia garantisce una velocità di lettura elevata, fino a 150 MB/s. Pensa, puoi trasferire un intero film in meno di 30 secondi. Addirittura puoi anche proteggere i tuoi file privati con una password, grazie al software incluso SanDisk SecureAccess, così sei sicuro che qualora dovessi perderla la tua privacy rimarrà al sicuro. Con RescuePro Deluxe, altro software incluso, puoi recuperare i file cancellati accidentalmente.

Acquistala ora a soli 9,42 euro, invece di 18,99 euro. Lo sconto del 50% è disponibile solo per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

