Chiavetta USB Type-C e A da 128 GB: super sconto

Cercate un elegante spazio di memoria da usare per i vostri dispositivi USB sia Type-C che Type-A? Che voi stiate conservando le foto meravigliose scattate durante la vostra recente vacanza o che stiate cercando di conservare degli importanti documenti d’ufficio, questa Ultra Dual Drive Luxe di SanDisk è l’unità flash 2-in-1 interamente in metallo che fa al caso vostro e potete portarvela a casa con un esclusivo sconto Amazon.

Chiavetta USB 2-in-1 Ultra Dual Drive Luxe di SanDisk in offerta su Amazon

Per quanto riguarda il design, questo ha un’intelligente doppia funzione girevole che trasforma il dispositivo in Type-C o in Type-A, mentre lo chassis realizzato in metallo di alta qualità, protegge i connettori ed è dotato di un anello per portare l’unità sempre con voi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questa chiavetta USB è dotata di tecnologia 3.1 che garantisce alte prestazioni con velocità di lettura pari a 150 MB/s e vi consente di spostare rapidamente i file sul vostro computer o su qualsiasi altro dispositivo di archiviazione.

Potete anche effettuare il backup automatico delle foto attraverso la semplice e funzionale app Memory Zone di SanDisk. Insomma, se state cercando un ottimo dispositivo di archiviazione che sia anche bello da vedere ed elegante, questo Ultra Dual Drive Luxe di SanDisk fa sicuramente al caso vostro.

L’offerta presente su Amazon riguarda soprattutto il taglio di memoria da 128 GB che passa da 38,99 euro a 27,07 euro con uno sconto pari al 31%.