Chiavetta Wi-Fi con antenna: SUPER SCONTO su questa TP-Link

TP-Link Archer T3U Plus al prezzo stracciato di oggi su Amazon è un affare da cogliere al volo. Si tratta della chiavetta Wi-Fi con doppia antenna esterna progettata dal marchio per portare la connettività wireless su qualsiasi dispositivo, compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi. Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo e mettila subito nel carrello.

L’offerta a tempo su TP-Link Archer T3U Plus

Si collega tramite una porta USB, è dual band e supporta il trasferimento dati con velocità elevata (867 Mbps sulla banda 5 GHz e 400 Mbps sulla banda 2,4 GHz) così da tornare utile in ogni ambito: nella produttività quotidiana, per la navigazione online, durante lo streaming dei contenuti multimediali in alta risoluzione e persino per il gaming. Ancora, la tecnologia MU-MIMO fornisce due flussi simultanei, migliorando le prestazioni e l’efficienza dell’intera rete. È la soluzione perfetta sia per i computer che non sono dotati di un modulo Wi-Fi sia per quelli che ce l’hanno, ma sono ormai obsoleti e molto lenti. Scopri di più nella descrizione del prodotto.

Grazie all’offerta a tempo in corso puoi acquistare TP-Link Archer T3U Plus al orezzo finale di soli 16,99 euro, il più basso di sempre. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon o codici promozionali. Il voto medio assegnato da oltre 38.000 recensioni è molto alto, pari a 4,4/5.

Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratuita assicurata già entro domani. Inoltre, Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari.