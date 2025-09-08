Chiuso Calcio, sito di streaming pirata degli italiani

Dopo Streameast (in realtà era un sito clone, ndr), Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ha collaborato con DAZN per smantellare un altro noto sito di streaming sportivo pirata. Si tratta di Calcio, gestito da una società della Moldavia, che ha accettato di interrompere le attività per evitare conseguenze legali.

Sito più utilizzato dagli italiani

Il sito Calcio ha avuto oltre 123 milioni di visitatori negli ultimi 12 mesi. Trasmetteva gli eventi sportivi in streaming attraverso 134 domini. Circa l’80% del traffico proveniva dall’Italia. Secondo ACE e DAZN, gli utenti italiani erano oltre 6 milioni al mese. Il restante 20% proveniva da Spagna, Stati Uniti, Germania e Francia.

Come Streameast, l’offerta era piuttosto vasta. Gli utenti potevano trovare le partite di calcio delle principali leghe europee (Seria A, Premier League, Bundesliga, La Liga e Ligue 1), gli incontri di Champions League, Europa League e Conference League e partite di mondiali ed europei di calcio. Tra gli altri sport c’erano basket (NBA), Formula 1, MotoGP e tennis.

Nel comunicato stampa non viene specificato, ma quasi certamente l’accesso era gratuito e finanziato dalle inserzioni pubblicitarie. Tutti i domini sono stati sequestrati. Visitando il sito viene mostrata la pagina “Watch Legally” predisposta da ACE, associazione che protegge i diritti d’autore di oltre 50 aziende.

Ed McCarthy, Chief Operating Officer di DAZN, ha dichiarato: