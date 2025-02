Chrome 134: picture-in-picture automatico per video e musica

Bella novità in arrivo su Chrome! Con l’aggiornamento alla versione 134, Chrome farà apparire automaticamente una piccola finestra che permetterà di continuare a guardare un video o ad ascoltare la musica mentre si fa altro.

Chrome 134: la modalità picture-in-picture si attiverà automaticamente

Secondo quanto dichiarato da Google, questa funzione verrà abilitata gradualmente per gli utenti a partire da Chrome 134. Alcuni dovranno attendere versioni successive per vederla attiva sul proprio browser. I più impazienti, però, possono testare immediatamente la novità attivando il flag “Auto picture in picture for video playback” all’indirizzo chrome://flags/#auto-picture-in-picture-for-video-playback.

Requisiti per attivare la modalità Picture-in-Picture su Chrome

Affinché la funzione si attivi, devono essere soddisfatti alcuni criteri che garantiscono un’esperienza d’uso piacevole:

L’URL del frame principale deve essere considerato sicuro dal servizio Safe Browsing.

Il media deve trovarsi nel frame principale.

Il media deve essere stato udibile negli ultimi due secondi.

Il media deve avere il focus audio.

Il media deve essere in riproduzione.

Deve essere registrato un gestore di azioni di sessione multimediale per l’azione “enterpictureinpicture”.

L’utente deve aver superato la soglia dell’indice Media Engagement, indicando che consuma frequentemente contenuti multimediali in questa web app. Questa condizione si applica se l’impostazione del browser dell’utente è “Può chiedere di entrare in picture-in-picture“. Se l’utente consente esplicitamente alla web app di entrare in picture-in-picture, questa condizione non si applica.

Gli utenti potranno scegliere se abilitare questa funzione su un determinato sito web ogni volta, solo per una volta o mai. L’opzione può essere aggiornata premendo il pulsante delle impostazioni a sinistra dell’URL, insieme ad altre autorizzazioni del sito.

Disponibilità per tutti, ma esperienza migliore sugli schermi più grandi

Google non ha specificato se ci saranno controlli sulle dimensioni dello schermo prima di abilitare questa funzione, quindi dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti. Tuttavia, chi dispone di uno schermo più grande avrà sicuramente un’esperienza migliore, potendo spostare più agevolmente la finestra pop-up.