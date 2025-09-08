Chrome 140 blocca uBlock Origin, ma si può ancora installare

Con Chrome 140, Google ha reso ancora più difficile la vita alle estensioni Manifest V2. Chi vuole uBlock Origin dovrà sudare un po’ di più per averlo!
I flag sperimentali che permettevano di aggirare le restrizioni sono stati rimossi, lasciando gli utenti con poche opzioni. Ma non tutto è perduto… Esiste ancora un metodo per far funzionare uBlock Origin su Chrome 140.
Chrome 140 mette i bastoni fra le ruote a uBlock Origin, come aggirare il blocco
La soluzione passa da una modifica manuale al collegamento di Chrome. Ecco i passaggi:
- Creare un collegamento a Chrome sul desktop o nel menu Start;
- Cliccare con il tasto destro e seleziona “Proprietà”;
- Nella casella “Destinazione”, aggiungere uno spazio e incolla: “–disable-features=ExtensionManifestV2Unsupported,ExtensionManifestV2Disabled”;
- Salvare e avviare Chrome da quel collegamento.
Una volta fatto, si potrà riattivare uBlock Origin o reinstallarlo dal Chrome Web Store.
Altri metodi ancora funzionanti (per ora)
Se si preferisce caricare manualmente l’estensione, si può usare la funzione “Carica senza decomprimere” da chrome://extensions. Prima, però, è necessario abilitare uno dei seguenti flag:
- Su Chrome 140: “Temporaneamente non scadere i flag M139”;
- Su Chrome 141: “Temporaneamente non scadere i flag M140”
Queste soluzioni sono temporanee e potrebbero smettere di funzionare con i prossimi aggiornamenti, ma finché dura…
Addio a uBlock Origin su Chrome: cosa cambia con Manifest V3
Google ha chiarito la sua direzione, Manifest V2 sarà presto completamente disattivato. Chi vuole continuare a usare uBlock Origin in versione completa dovrà valutare alternative come Firefox o Opera. In alternativa, si può passare a uBlock Origin Lite, compatibile con Manifest V3, ma meno potente.