Chrome 155 è arrivato con supporto nativo a JPEG XL

Dando seguito a una promessa formulata all’inizio dell’anno, Google ha confermato l’introduzione del supporto nativo ai file JPEG XL con l’arrivo di Chrome 155. È un formato di tipo raster per le immagini che prevede sia l’impiego di una compressione con perdita di dati sia una lossless, pensato per sostituire le alternative meno efficienti. Lanciato nel 2021, non è fino a oggi ancora stato adottato su larga scala.

JPEG XL e il supporto nativo di Chrome 155

Tra i vantaggi ci sono una compressione migliore del 30-50% rispetto al JPEG tradizionale e la compatibilità con l’HDR. Il gruppo di Mountain View afferma di aver realizzato il decoder necessario in Rust, così da garantire al tempo stesso prestazioni elevate e una maggiore sicurezza nella gestione della memoria, rispetto a quelli scritti in C++. L’invito rivolto agli sviluppatori del mondo online è quello di procedere con l’adozione.

Con l’arrivo ufficiale di JPEG XL in Chrome, il web diventa più veloce, ricco e sicuro. Invitiamo sviluppatori, creatori di contenuti e proprietari di piattaforme a iniziare a utilizzare immagini e animazioni JXL nei propri flussi di lavoro.

L’estensione associata ai file è JXL. A differenza di quanto si potrebbe pensare, la sigla XL non sta a indicare Extra Large. È invece la combinazione della lettera X che identifica gli standard relativi alle immagini pubblicati dal 2000 (JPEG XT/XR/XS) e la L che testimonia la volontà di supportarlo in futuro (long term).

La versione 155 di Chrome è disponibile per il download a partire di ieri, nel canale Stable. Per scaricarla e installarla su Windows, macOS e Linux è sufficiente aprire le Impostazioni , selezionare la voce Guida e infine Informazioni su Google Chrome . Il software inizierà così a scaricare automaticamente il pacchetto. Al termine del processo è chiesto un riavvio dell’app.

Il supporto nativo al formato JPEG XL non è l’unica novità introdotta dall’aggiornamento. Ci sono anche 246 patch per la sicurezza (alcune vulnerabilità sono etichettate come critiche).