Chrome 91 più sicuro con Enhanced Safe Browsing

Da circa un anno è disponibile in Chrome la funzionalità Enhanced Safe Browsing che rileva in tempo reale i siti pericolosi. Ora Google ha esteso i controlli di sicurezza alle estensioni e ai file scaricati. La novità verrà rilasciata gradualmente per tutti gli utenti che hanno installato Chrome 91, ovvero la versione del browser più recente.

Protezione contro estensioni e download

Google ha migliorato costantemente la funzionalità, in modo da prevenire gli attacchi di phishing tramite siti infetti (il loro numero è diminuito del 35%). Safe Browsing ha permesso di disattivare numerose estensioni pericolose pubblicate sul Chrome Web Store. Enhanced Safe Browsing offre ora un livello di protezione aggiuntivo. Quando l'utente installa una nuova estensione vedrà un messaggio se non è inclusa nell'elenco “trusted”.

È possibile procedere ugualmente alla sua installazione, ma Google consiglia di non farlo perché lo sviluppatore non ha seguito le linee guida. Attualmente sul Chrome Web Store sono presenti oltre il 75% di estensioni sicure e il numero crescerà nei prossimi mesi.

La funzionalità Enhanced Safe Browsing viene sfruttata anche per i download. Quando l'utente scarica un file, Safe Browsing effettua una prima verifica analizzando alcuni metadati, come la fonte del file. Per quelli considerati rischiosi entra in gioco Enhanced Safe Browsing. Viene mostrato un avviso con un pulsante per l'invio a Google, in modo da effettuare un'analisi più approfondita.

Dopo una breve attesa, Chrome mostrerà un altro avviso se il file non è sicuro. L'utente può comunque bypassare l'avviso e scaricare il file a suo rischio e pericolo. Il file inviato a Google verrà cancellato subito dopo la scansione.