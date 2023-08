Chrome, addio alla barra dei download su desktop

È questione di gusti e di preferenze personali, certo, ma la barra dei download da tempo immemore presente nelle versioni desktop di Chrome non è certo mai stata tra le funzionalità più apprezzate del browser. Lo testimonia la decisione, appena presa da Google, di eliminarla completamente. La novità sta già facendo la sua comparsa sui computer degli utenti.

La barra dei download di Chrome non c’è più

Aprendo il software, oggi molti si stanno trovano di fronte al messaggio mostrato di seguito: Qui puoi trovare i tuoi download (gestisci i file mentre vengono scaricati e aprili al termine del processo) . Non una rivoluzione, ma un cambiamento significativo per tutti coloro che, quotidianamente, sono alle prese con i file scaricati. Ora sarà più semplice raggiungerli e aprirli, attraverso lo specchietto che si apre nell’angolo superiore desto dello schermo, l’area solitamente riservata alle estensioni. Viene così ottimizzato l’impiego dello spazio sullo schermo, non impattando sulla quantità dei pixel destinata alla visualizzazione delle pagine.

Lì trovano posto anche i download recenti, con la possibilità di aprire la cartella che li ospita oppure farlo direttamente con il contenuto.

Durante il processo, nel piccolo box sono mostrate la percentuale di avanzamento dell’operazione e il tempo di attesa stimato perché giunga al termine.

Un click su “Mostra tutti i download” porta comunque alla tradizionale schermata riepilogativa con tutti i download in corso e quelli terminati. È quella raggiungibile, ad esempio, su Windows con la scorciatoia da tastiera Ctrl+J oppure digitando chrome://downloads nella barra dell’indirizzo.

Come sempre accade per le novità destinate al browser di Google, anche in questo caso la distribuzione della nuova funzionalità è graduale. Ha già preso il via e raggiunto una parte significativa di utenti su Windows, macOS, Linux e ChromeOS, ma per qualcuno potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni prima di veder comparire il messaggio di avviso.