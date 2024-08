Chrome su Android nasconde dati quando si condivide lo schermo

Google sta lavorando a una nuova funzionalità per Chrome che mira a salvaguardare le informazioni sensibili degli utenti quando si condivide o si registra lo schermo su dispositivi Android. Questa iniziativa dimostra l’impegno di Google nel garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali.

Il problema dei dati sensibili esposte

Attualmente, quando si utilizza Chrome in modalità normale su Android, la condivisione o la registrazione dello schermo può rivelare inavvertitamente dati sensibili come password, dettagli delle carte di credito e altri campi dei moduli. Anche se Chrome impedisce la cattura dello schermo in modalità incognito, questo problema persiste nelle schede normali, mettendo a rischio la privacy degli utenti.

Per affrontare questa problematica, Google sta testando un nuovo flag sperimentale in Chrome chiamato “Redact sensitive content during screen sharing, screen recording and similar actions“. Quando abilitato, questo flag nasconderà automaticamente i campi dei moduli sensibili presenti nella pagina durante la condivisione o la registrazione dello schermo su dispositivi Android V o versioni successive.

Anche se il flag non è ancora pienamente funzionante, si prevede che agirà oscurando l’intera area del contenuto in cui sono presenti campi modulo sensibili, come carte di credito e password. Questa soluzione garantirà che le informazioni riservate non vengano accidentalmente esposte durante la condivisione o la registrazione dello schermo.

Disponibilità futura e test in Chrome Canary

Al momento non è chiaro quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti di Chrome su Android. Tuttavia, nelle prossime settimane sarà possibile provarla in anteprima su Chrome Canary, la versione sperimentale del browser destinata agli sviluppatori e agli appassionati di tecnologia.

Nuova opzione per chiudere le schede in incognito

Oltre alla redazione dei contenuti sensibili, un ricercatore di browser di nome Leo ha individuato una nuova opzione in Chrome per Android che consente di chiudere tutte le schede in incognito con un solo tocco. Questa funzionalità semplificherà la gestione della privacy per gli utenti che utilizzano frequentemente la modalità incognito.