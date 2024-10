Chrome su Android: novità per i password manager

Google ha annunciato un’importante novità in arrivo per Chrome su Android. In una futura versione del browser verrà aggiunto il supporto nativo per la compilazione automatica con password manager di terze parti. Tramite una specifica impostazione sarà possibile scegliere se usare la funzionalità per password manager di Google o esterno.

Autofill di terze parti

Quello di Google, integrato in Chrome, è il servizio predefinito per la compilazione automatica (autofill) di password, passkey, indirizzi, dati di pagamento e altro. Un password manager di terze parti può essere impostato come servizio di autofill predefinito su Android e verrà utilizzato in tutte le app.

Tuttavia, la compilazione automatica su Chrome richiede l’uso della “modalità compatibilità”. Ciò causa vari problemi, come errori di scrolling e la duplicazione dei suggerimenti da Google e terze parti. Con questa novità non ci saranno differenze qualitative, quindi l’esperienza sarà identica a quella offerta dal password manager di Google.

Gli sviluppatori possono testare la funzionalità nelle versioni preliminari di Chrome 131 (la beta è stata rilasciata il 16 ottobre). Deve prima essere scelto il servizio di autofill in Impostazioni > Password, passkey e account . Successivamente deve essere attivato il flag chrome://flags#enable-autofill-virtual-view-structure in Chrome e, dopo il riavvio, scelto il servizio nelle impostazioni del browser.

In base alla roadmap, la versione stabile di Chrome 131 sarà disponibile a tutti il 12 novembre. Il supporto alla modalità compatibilità verrà eliminato all’inizio del 2025.