Chrome su Android è più veloce di Safari su iPhone, sarà vero?

Google ha dichiarato che Android è la piattaforma mobile più veloce per la navigazione web. Gli smartphone Android premium con Chrome 146 superano tutti i concorrenti mobili nei benchmark Speedometer e LoadLine, che misurano rispettivamente la reattività e i tempi di caricamento delle pagine. I punteggi LoadLine sarebbero superiori del 47% rispetto ai concorrenti non-Android. Siccome di concorrenti non-Android ne esiste uno solo, si tratta per forza di iPhone. Una dichiarazione forte. Peccato che i dettagli siano vaghi…

Google dichiara Android la piattaforma mobile più veloce per il web, ma mancano i dettagli

Nei grafici comparativi mostrati da Google compaiono tre smartphone Android di marche diverse, senza specificare modello né produttore, confrontati con un quarto dispositivo su una piattaforma mobile concorrente, ma anche qui senza specificare il modello. Big G dice che questi dispositivi sono più veloci del 47%, ma non dice con cosa lo sta confrontando davvero.

Battere un iPhone vecchio o economico è relativamente facile, mentre battere l’ultimo modello top di gamma è molto più difficile. Quindi quel “+47%” può essere molto impressionante o poco significativo… ma senza sapere quali dispositivi sono stati usati, non si può capire davvero quanto valga quel numero. Google non lo dice. E quando un’azienda non dice contro chi ha vinto, di solito c’è un motivo.

Cosa c’è di reale dietro la dichiarazione

Detto questo, i miglioramenti tecnici sono concreti. Google spiega che le prestazioni derivano dall’integrazione verticale tra hardware, sistema operativo Android e motore Chrome, lo stesso approccio che Apple ha sempre usato con il suo ecosistema. Il guadagno non riguarda solo Chrome, oltre il 90% delle app Android che usano WebView beneficia degli stessi miglioramenti.

Con la versione 146 di Chrome, la navigazione è effettivamente più fluida, i tocchi sono più reattivi, lo scroll più veloce, l’input di testo più rapido. E i tempi di caricamento delle pagine sono ridotti. Sono progressi reali che gli utenti Android noteranno, indipendentemente dal confronto con iPhone.

Il gioco dei benchmark

Le dichiarazioni di superiorità basate su benchmark selezionati sono un classico del marketing tech, Apple lo fa regolarmente con i chip M-series, Qualcomm lo fa con Snapdragon, e ora Google lo fa con Chrome su Android. Il copione è sempre lo stesso, si scelgono i benchmark in cui si vince, senza dire contro chi si è gareggiato, e si sbandiera la vittoria.

I benchmark contano poco per l’utente, quello che importa è che il browser sia veloce. E oggi, su qualsiasi telefono decente, Android o iPhone, non è più un problema.