Chrome per Android: verifica identità sui siti

Google ha avviato i test di una nuova funzionalità, denominata Digital Credential, che permette ai siti web di verificare l’identità degli utenti attraverso una specifica API. La novità riguarda solo Chrome per Android e prevede l’uso delle API Identity Credential per conservare i documenti in un portafoglio digitale.

Verifica identità con Chrome per Android

Identity Credential offre l’interfaccia ad uno “store sicuro” che conserva i documenti di riconoscimento, ovvero carta d’identità, passaporto, patente di guida o altri in formato digitale. Sfruttando le API Digital Credential, i siti web possono richiedere informazioni sull’identità dal wallet tramite il sistema IdentityCredential CredMan di Android.

La soluzione proposta da Google permette di rispettare i vari regolamenti (come eIDAS in Europa) e la verifica dell’età per accedere a determinati contenuti, garantendo sicurezza e privacy. Quando un sito web deve controllare l’identità invia una richiesta attraverso Chrome. L’utente vede una notifica nel browser e decide se accettare o meno la richiesta.

Se quest’ultima viene accettata, Chrome invia solo le necessarie informazioni dal portafoglio digitale al sito. I dati sono protetti e l’utente può controllare cosa viene condiviso. Il supporto attuale può essere esteso a vari formati di credenziali, tra cui ISO mDoc e W3C verifiable credential, consentendo l’uso di wallet multipli.

I test sono stati avviati da pochi giorni, quindi non è noto quando la funzionalità sarà disponibile per tutti. Nelle prossime settimane verranno pobabilmente divulgati ulteriori dettagli.