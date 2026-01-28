Chrome all'avvio di Windows? Potrebbe rallentare il PC

Google sta testando una nuova funzione per avviare Chrome automaticamente quando si accende il PC. Il browser non si avvierà in background in modo discreto, ma in primo piano, con priorità alta sulle risorse, rubando CPU e RAM proprio nel momento in cui Windows sta cercando di caricarsi.

Chrome si avvia automaticamente quando si accende il PC

Ciò vuol dire che se si ha un PC senza SSD o con processore mediocre, l’avvio sarà più lento. La funzione esiste già nella build Canary di Chrome (la versione sperimentale più instabile), sotto forma di un interruttore nelle impostazioni chiamato “Avvia Chrome all’accensione del computer”. Al momento è disattivata di default. Ma Google sta lavorando su questa funzione da ottobre/novembre 2024, quindi evidentemente ha intenzione di lanciarla.

Leopeva64 l’ha notata e ha subito sollevato il problema, visto che è un processo in primo piano, sistemi meno potenti subiranno dei rallentamenti all’avvio. E Microsoft ha già abbastanza problemi con Windows 11…

Il problema non è che Chrome si avvii automaticamente, è come si avvia. Google sta usando un flag chiamato “kForegroundLaunchOnLogin”, che significa “lancio in primo piano al login”, quindi priorità alta. Il sistema operativo alloca risorse preferenzialmente ai processi in primo piano, lasciando in secondo piano quelli in background. È il modo in cui Windows decide cosa è importante e cosa può attendere.

Normalmente, le app che si avviano automaticamente con Windows lo fanno in background: si caricano silenziosamente, aspettano che il sistema sia pronto, poi si attivano, ma non rallentano l’accensione. Chrome no. Chrome vuole avviarsi in primo piano, come se fosse l’app più importante del PC. È la tipica arroganza di Google, presumere che il browser sia così centrale nell’esperienza degli utenti che deve partire prima di tutto il resto, anche a costo di rallentare Windows.

Chi ha un PC con SSD, probabilmente non noterà molto la differenza. Gli SSD sono veloci, gestiscono bene i carichi multipli all’avvio, Chrome che parte non cambierà le cose più di tanto. Ma chi ha un PC con HDD se la passerà meno bene. Gli HDD sono lenti per natura. Quando Windows si avvia, deve caricare centinaia di file dal disco. Se Chrome si aggiunge al carico, tutto rallenta. E con un processore mediocre, come un Celeron, un Pentium, un Core i3 di vecchia generazione, peggiora solo la situazione.

I problemi di Windows 11

Windows 11 ha problemi di avvio noti. L’ultimo pacchetto di aggiornamenti ha causato problemi di spegnimento, ibernazione e avvio. Microsoft ha dovuto rilasciare un secondo aggiornamento di emergenza per sistemare le cose. E non è la prima volta. Windows ha sempre avuto problemi di ottimizzazione all’avvio.

Microsoft ha anche una guida ufficiale su come risolvere l’avvio lento, e ora Google vuole aggiungere Chrome alla lista di cose che partono automaticamente. Con priorità alta, per giunta. Sinceramente, è l’ultima cosa di cui Windows 11 ha bisogno.

La buona notizia è che al momento, l’impostazione è disattivata per impostazione predefinita, si deve attivare manualmente.

Come evitare che Chrome rallenti l’avvio di Windows

Se e quando Google attiverà questa funzione di default, ecco come disattivarla:

Aprire Chrome;

Andare nelle Impostazioni;

Cercare “Avvia Chrome all’accensione del computer”;

Disattivare l’interruttore.

Oppure, se si preferisce gestire tutto da Windows:

Aprire Task Manager (Ctrl+Shift+Esc);

Andare nella tab “Avvio”;

Trovare Chrome;

Fare clic destro, poi Disabilita.

Questo impedirà a Chrome di partire automaticamente, indipendentemente dalle impostazioni interne del browser.

Microsoft raccomanda di disattivare tutti i programmi non essenziali dall’avvio automatico per velocizzare Windows. E Chrome non è essenziale all’avvio.