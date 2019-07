Il gruppo di Mountain View annuncia oggi l’arrivo di una novità relativa e Chrome e più nello specifico ai sistemi offerti agli utenti per la gestione dei metodi di pagamento. Non sarà più necessario ricorrere alla funzionalità di sincronizzazione del browser per effettuare acquisti su più dispositivi senza dover ogni volta inserire le informazioni: basterà il login all’account Google.

Chrome e le carte di credito

In altre parole, l’utente potrà effettuare acquisti online su qualsiasi device (computer desktop o laptop, smartphone, tablet ecc.) all’interno di Chrome sfruttando i dati delle carte di credito associate al proprio account. Sarà sufficiente selezionare quella da usare per la transazione e, per ovvie ragioni legate alla sicurezza, inserire il relativo codice CVC per la conferma.

Ogni volta che apri il browser hai in mente un’azione da eseguire. Abbiamo realizzato Chrome per aiutarti a farlo nel modo più rapido e sicuro possibile, che si tratti di completare una ricerca, di consultare un sito Web oppure di comprare qualcosa. Questa funzionalità è solo l’ennesima che contribuisce a migliorare l’esperienza offerta.

Nel caso venga aggiunta una nuova carta all’account il sistema invia immediatamente un’email di notifica contenente un riepilogo delle informazioni associate. Ad ogni modo è possibile controllare e gestire ogni singolo aspetto accedendo al proprio Account Google e selezionando la voce Metodi di Pagamento all’interno della sezione Pagamenti e Abbonamenti. La dinamica è ben riassunta dallo schema allegato di seguito.

La sincronizzazione via browser offerta ormai da tempo da bigG rimarrà ad ogni modo disponibile e, in alternativa, l’utente potrà ancora scegliere di salvare le informazioni riguardanti i metodi di pagamento esclusivamente in locale. Per farlo è necessario aprire le impostazioni di Chrome e accedere alla sezione Metodi di Pagamento.