Chrome, in arrivo il cambio di password automatico con l'AI

Scoprire che la propria password è stata violata non è una bella esperienza. Ma con un clic, Chrome potrebbe generare una nuova password inviolabile e sostituirla a quella compromessa. Tutto grazie all’AI. Questo scenario potrebbe presto diventare realtà grazie a una nuova funzione avvistata in Chrome Canary, la versione sperimentale del browser di Google.

Chrome: nuova funzione AI per cambiare password violate

Nella sezione “Innovazioni AI” delle impostazioni, è spuntata l‘opzione “Cambio automatico della password”. In pratica, quando Chrome rileva che una delle proprie password è stata violata, offre di cambiarla automaticamente al momento del login. Dopo aver generato una nuova password, la aggiunge al Google Password Manager, il servizio di gestione delle credenziali integrato nel browser.

Gli utenti più attenti di Chrome riconosceranno in questa novità un’evoluzione di una funzione già disponibile da qualche anno. Attualmente, infatti, il browser avvisa se la propria password è stata identificata in una violazione e chiede se si vuole cambiarla, con l’opzione di generarne una più robusta.

La differenza sta nel fatto che ora l’intelligenza artificiale interviene per semplificare ulteriormente il processo. Un aiuto in più per proteggersi dalle minacce informatiche senza dover muovere un dito.

L’AI sempre più presente su Chrome

Quella del cambio password automatico è solo l’ultima delle funzioni basate sull’AI che Google sta integrando in Chrome. Recentemente, il browser ha introdotto il raggruppamento automatico delle schede e la ricerca intelligente nella cronologia, sempre con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza utente.

Per il momento, la funzione del cambio automatico della password è disponibile solo in Chrome Canary, la versione sperimentale del browser dove Google testa le novità prima di un rilascio più ampio. Gli utenti più curiosi possono provarla attivando i flag “Improved Password Change Service” e “Mark all Credentials as Leaked” nelle impostazioni, per poi riavviare Chrome.